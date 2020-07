Comença la selectivitat més atípica

Fins a 333 estudiants de secundària pirinencs han començat aquest dimarts a les nou del matí els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. La principal novetat d'enguany a l'Alt Pirineu i Aran ha estat la incorporació de dues noves seus de les proves: Tremp i Vielha. Amb l'objectiu de descongestionar les aules dels centres de Lleida, es va decidir habilitar tres centres nous, aquests dos i un altre a Tàrrega, que s'han sumat als ja existents de la capital del Segrià i al de la Seu d'Urgell, on enguany s'hi examinen 197 alumnes de l'Alt Urgell, Cerdanya i Andorra.

En el cas de Tremp, aquest dimarts han començat les proves 80 alumnes dels instituts de Tremp (39 estudiants), Sort (25) i la Pobla de Segur (16). Tal com ha explicat el president del tribunal de selectivitat de Tremp, Carles Capdevila, la Covid-19 ha obligat a prendre determinades mesures. "Els alumnes han d'estar separats un metre i mig o dos metres i en comptes de fer-se en tres dies, enguany els exàmens es faran en quatre, ja que només es fan dues proves al matí i una a la tarda", ha explicat. El motiu, ha afegit, és que "entre prova i prova s'ha establert una hora i mitja de descans, ja que hi ha un seguit de mesures sanitàries que fan que tot sigui més lent".

Aquestes mesures obliguen a fer entrar als alumnes de forma esglaonada per evitar que hi hagi aglomeracions, quan acaben l'examen no es poden aixecar lliurement i entregar-lo al professor, sinó que ha de ser aquest qui l'ha de recollir, cal que es rentin les mans en entrar i sortir de l'aula -a banda de dur sempre la mascareta- o que s'asseguin sempre a la mateixa taula.

El fet d'habilitar més centres per passar les proves també ha fet que la Universitat de Lleida, que és qui coordina els exàmens en aquest territori, hagi hagut de mobilitzar a més personal. "Ha estat un enrenou afegit, ja que s'ha necessitat més personal de tribunal i més vigilants", ha admès Capdevila. Només a Tremp, s'han hagut de mobilitzar a set persones de tribunal i tres vocals de centre. En el cas de Vielha, s'hi han començat a examinar 56 estudiants de la Val d'Aran i l'Alta Ribagorça.