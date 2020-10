Comencen les obres d'adequació de quatre túnels a l'N-230 entre Vielha i Osca

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha iniciat els treballs d'adequació als túnels de l'N-230: als de Vielha -oficialment túnel de Juan Carlos I- (5.230 metres), Lladó (211 metres), Colladetes (258 metres) i Fogá (230 metres) a Osca. Aquestes obres, que van començar la passada setmana al túnel de Fogá, compten amb un pressupost de 2,52 milions d'euros. Els treballs s'inclouen dins el 'Pla d'Adequació dels Túnels de Carreteres de l'Estat als requisits que estableix el Reial Decret 635/2006', que constitueix la normativa vigent a Espanya en matèria de seguretat en els túnels de la xarxa de Carreteres de l'Estat.

Les obres tenen un doble objectiu, tal com ha explicat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín; el primer, crear una nova xarxa d'il·luminació i de senyalització, així com la instal·lació d'un sistema de fibra òptica que garantirà el seu control telemàtic des del túnel de Vielha, que és on es troba el sistema de comandament centralitzat.