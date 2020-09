Comencen a gravar els tastos virtuals de formatge per a la Fira de Sant Ermengol

L' Espai Ermengol de la Seu d'Urgell ha estat aquest divendres l'escenari de l' enregistrament dels diferents tastos guiats de formatges artesans del Pirineu que es podran seguir a l' Aula de Tast en línia de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu des del web o des del canal de YouTube de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, a partir del pròxim 16 d'octubre. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament urgellenc, s'han gravat dos tastos guiats a càrrec del gastrònom Pep Palau. El primer ha estat un tast dedicat als formatges de vaca de l'Alt Pirineu de les formatgeries artesanes Molí de Ger, de Cerdanya; L'Abadessa i Mas d'Eroles, de l'Alt Urgell; i Tros de Sort, del Pallars Sobirà.

El segon tast que s'ha gravat és el dedicat als formatges de cabra de l'Alt Urgell i Cerdanya amb les formatgeries artesanes Serrat Gros, d'Ossera; Baridà, de Bar; Castell-Llebre, de Peramola; L'Oliva, d'Oliana; i 30 cabres, d'Éller. Les gravacions seguiran amb la realització de tres vídeos més, aquests dedicats a tallers de cuina del formatge i tallers d'elaboració de formatge. Serà doncs a partir del dia 16 d'octubre, coincidint amb la data de celebració de la Fira de Sant Ermengol, quan es podran visualitzar des de l'Aula de Tast en línia un total de cinc vídeos.

Des de l'Ajuntament han remarcat que "amb l'objectiu de seguir sent la capital del formatge no només durant un cap de setmana a l'any sinó durant els 365 dies, de manera periòdica s'ampliaran el nombre de tastos que es podran seguir des del web de la fira". Cada proposta es podrà trobar al web de la fira i s'hi podran consultar les fitxes de tast dels formatges que hi formen part, es proposaran maridatges i es facilitarà informació dels punts de venda on es podran trobar els formatges que formen part de cadascun dels lots.