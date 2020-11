Compromís per la Seu reclama que Andorra s'assimili a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

Compromís per la Seu ha reclamat que la Generalitat assimili Andorra a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran per tal de suavitzar les conseqüències del confinament perimetral decretat a Catalunya. El principal grup de l'oposició recorda que el pla de desescalada amb què treballa la Generalitat, filtrat aquest dimarts, treballa amb la hipòtesi que el confinament perimetral del país es mantindria fins ben entrat el gener i assegura que això "tindria uns efectes devastadors per a l'economia del nostre país veí". "S'ha de tenir en compte que ara ve l'època de Nadal i la campanya comercial que hi va associada, així com la temporada d'esquí que començarà en breu",destaquen.

Aquesta situació creuen que és "totalment intolerable" i remarquen que cal dur a terme mesures per evitar l'aïllament del Principat. Des de Compromís assenyalen que si es considerés el Principat d'Andorra com un territori més de l'àrea de salut de l'Alt Pirineu i Aran, "s'evitarien conflictes com els que estem vivint actualment".

Des del principal grup de l'oposició a l'Ajuntament urgellenc remarquen que un sotrac econòmic a Andorra també repercutiria negativament a la Seu d'Urgell, ja que més de 1.300 veïns i veïnes treballen a diferents empreses del Principat i moltes famílies en depenen econòmicament. "No es pot donar l'esquena a un territori veí i amic al qual hem estat entrelligats històricament", afegeixen. A banda, també creuen que caldria valorar la possibilitat de relaxar les mesures de control en les hores punta a la frontera hispano-andorrana, per evitar grans aglomeracions a l'hora en què la majoria dels treballadors fronterers es traslladen a les seves residències de la Seu i la comarca.

El portaveu del grup, Òscar Ordeig ha declarat que " com a diputat del Parlament ja he fet arribar a la consellera de Salut el cas concret d'Andorra per evitar el seu tancament perimetral fins a mitjans de gener". Ha afegit que "aquestes mesures tindrien una repercussió molt gran pel territori andorrà i alturgellenc que prou malament ho està passant amb la crisi sanitària i econòmica provocada pel covid-19".

Compromís també ha reclamat a l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu i del Consell Comarcal de l'Alt Urgell que, ara més que mai, defensin els interessos del territori. Justament, aquest mateix dimecres al matí, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, i l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, han fet arribar una carta a la Generalitat per demanar que no s'allargui el tancament de la frontera.