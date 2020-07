Compromís per la Seu demana que no es facin servir bufadors per netejar els carrers

El grup de Compromís per la Seu, a l'oposició a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ha demanat a l'equip de govern que no faci servir més els bufadors per netejar la via pública. En el darrer ple municipal ha presentat una interpel·lació en aquest sentit. Des del grup han destacat que "aquest tema ja s'ha presentat en altres plens i en diferents reunions amb l'equip de govern sense resultats". En aquesta ocasió, Compromís ha aportat un informe amb un recull d'estudis mèdics i científics que, segons el grup, " alerten del perill d'aquestes eines en la salut de les persones i en l'equilibri de l'ecosistema".

En aquest sentit, el regidor de la formació, Àngel Rúbio, ha apuntat que "sabem que els bufadors provoquen que respirem substàncies nocives per a la nostra salut com virus, bacteris, fongs i pol·len". Per tot plegat ha afegit que "és incomprensible que l'equip de govern no els hagi retirat ni tan sols en època de pandèmia com han fet moltes ciutats arreu del món". Per tot plegat, Compromís demana que es canviïn els bufadors per màquines aspiradores.

En el mateix ple, i segons recull Ràdio Seu, l'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, ha assegurat que hi ha estudis que garanteixen que aquest no és un sistema perjudicial per a la ciutadania. Tot i això, s'ha mostrat disposat a estudiar el dossier elaborat per Compromís, per comprovar si hi ha evidències que facin recomanable eliminar aquests bufadors.

Mentrestant, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Joan Gurrera, ha posat de manifest que la contaminació de partícules a l'aire de la Seu és molt baixa, de manera que el sistema del bufador no té un impacte greu en el medi ambient. Així mateix, ha assenyalat que comprar aspiradors "suposaria incrementar el pressupost i el personal, un fet no és viable ara per ara". L'equip de govern també ha volgut puntualitzar que els bufadors es fan servir en llocs determinats i no de forma indiscriminada. En relació al covid-19, Gurrera ha volgut deixar clar que "en els protocols establerts per evitar la propagació del coronavirus, cap de les múltiples ordres no fa referència als bufadors".