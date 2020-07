Compromís per la Seu vol que es reobri amb celeritat el Centre de dia

El grup municipal de Compromís per la Seu ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que reobri amb celeritat el Centre de dia per a gent gran, ubicat a la tercera planta de l'hospital, tot garantint les mesures de seguretat sanitàries necessàries derivades de la pandèmia. En un comunicat de premsa, el principal grup de l'oposició ha recordat que la Generalitat permet reobrir aquests centres, amb mesures específiques, des de la fase 3 del desconfinament. Des de Compromís remarquen que, des que es van tancar aquests equipaments a l'inici de la pandèmia van ser les famílies les que es van haver de fer càrrec les 24 hores del dia dels seus familiars que habitualment feien ús del centre, alguns dels quals amb alguna malaltia degenerativa. És per això que han proposat a l'equip de govern que aprofitant que des del 9 de juny ja es poden reobrir aquests tipus de centres, es faci amb celeritat.

Des de Compromís apunten que amb l'entrada de tot Catalunya a la fase 3, la Generalitat va emetre una resolució que estableix els criteris d'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat. En el comunicat, admeten que aquesta resolució no obliga els centres a obrir, sinó que demana als que vulguin fer-ho i compleixin els requisits que es dirigeixin al Departament i presentin una petició d'obertura, una declaració responsable i els protocols de prevenció i de riscos i salut laboral de l'empresa. En el comunicat s'assegura que les mesures de prevenció més específiques són bàsicament garantir la distància de dos metres entre les persones, obrir amb un aforament que no arribi al 50%, que aniria augmentant progressivament, i la realització de proves PCR a usuaris i professionals.

En aquest sentit, la regidora i consellera comarcal de Compromís, Carlota Valls, ha afirmat que "tenir cura d'una persona gran i malalta només sap el que és qui ho ha passat, i l'administració ha d'estar al costat d'aquestes famílies per oferir suport professional i un respir, amb pandèmia o sense". A més, ha afegit que "amb una residència pública i de qualitat que no arriba i amb un sistema d'atenció domiciliària gairebé inexistent l'equip de govern de Junts i ERC demostren que la gent gran no és la seva prioritat".

S'intentarà reobrir al llarg d'aquest juliol

Des de l'equip de govern han apuntat que la Fundació Sant Hospital està elaborant un protocol de reobertura que caldrà que després sigui validat pel Procicat i pels departaments de Salut i de Benestar de la Generalitat. En declaracions a l'Ara Pirineus, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha lamentat les crítiques de Compromís i ha destacat que "des de l'equip de govern hem manifestat la nostra preocupació per l'estat de la gent gran que anava al Centre de dia i, al mateix temps, per la dificultat de poder reobrir-lo amb les màximes condicions de seguretat". És per això, ha afegit, que " ens hem posat al costat de la Fundació Sant Hospital per col·laborar en el que necessitin, com ara les negociacions perquè la gent gran de la residència pugui estar tot l'any al Seminari", un fet que era imprescindible per poder reobrir el Centre de dia, ja que comparteixen part de l'espai.

Fàbrega ha afegit que "el que tenim clar és que les condicions i el moment per obrir ho han de decidir els professionals en funció de l'evolució de la pandèmia". En aquest sentit, ha deixat clar que les decisions no poden estar condicionades "per pressions polítiques que ens facin precipitar", ja que això podria tenir "conseqüències molt greus". L'objectiu seria reobrir el centre al llarg d'aquest mes de juliol, però Fàbrega ha matisat que "caldrà monitorar els casos per prendre la decisió final".