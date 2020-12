Compromís per la Seu votarà a favor del pressupost municipal

Compromís per la Seu, el principal grup de l'oposició a l'ajuntament urgellenc, votarà a favor del pressupost municipal de l'any 2021. Així ho ha donat a conèixer aquest divendres, després d'haver arribat a un acord amb els grups del govern, Junts per la Seu i Esquerra. Entre els elements que han fet decantar Compromís cap al sí hi ha l'increment de la partida per a la nova residència o l'adquisició d'un edifici inacabat per a habitatge de lloguer social. El grup ha detallat que la majoria de propostes que ha fet han estat acceptades per l'equip de govern i, per aquest motiu, han optat pel sí als comptes.

Un d'aquests elements que han empès a Compromís al vot favorable és l'establiment d'una partida de 500.000 euros per a la contractació del projecte i una primera reserva de fons per a la construcció de la nova residència sociosanitària. Un altre és l'adquisició d'un edifici inacabat a l'avinguda del Valira, on hi ha 13 habitatges a punt d'acabar, que es podran posar a disposició de les famílies més necessitades. També han destacat la creació d'una partida de 50.000 euros a favor de la candidatura de la catedral de Santa Maria com a Patrimoni de la Humanitat. En aquest punt, han destacat que "fa més de deu anys que en parlem, però fins ara no s'hi havia destinat ni un euro".

Altres punts que han destacat són la creació d'una comissió político-tècnica que comptarà "amb tres professionals de reputació, experts en planificació sanitària, que assessoraran l'Ajuntament en la millor ubicació de les noves instal·lacions i la millor cartera de serveis per al futur hospital de la Seu", la reforma de diferents carrers, la redacció d'un projecte d'embelliment de les vies d'entrada a la Seu, l'eliminació de barreres arquitectòniques o l'impuls de nous projectes de reactivació econòmica, com l'obertura de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) al Pirineu, situat a la Ciutadella de Castellciutat.

També han indicat que han volgut donar un paper important a la transparència i la bona gestió i per això han proposat que s'estudiï amb el departament d'intervenció els avantatges i inconvenients del fet que l'àrea d'esports estigui vinculada comptablement a la societat que gestiona el Parc del Segre. També que s'estudiï crear una comissió específica d'ajuts europeus, PUOSC i FEDER, i ajudes de Diputació de Lleida per pactar els grans projectes per a la Seu dels pròxims anys entre tots els grups municipals.

"Amb aquestes propostes, juntament amb d'altres d'aquest ampli acord, Compromís veu satisfetes de manera majoritària les propostes fetes en l'àmbit sanitari (residència i hospital), reactivació econòmica (IRTA i Patrimoni de la Humanitat), serveis públics (urbanisme i habitatge públic) i transparència", han resumit.

El portaveu del grup, Òscar Ordeig, ha declarat que "aquest acord arriba en un moment de crisi econòmica i sanitària en què és més necessari que mai la generositat per arribar a acords. Acords que ajudin a millorar la situació actual de la Seu". A més, ha afegit que "no es pot perdre ni un minut i amb aquest acord s'aborden els temes més importants, com són la residència i l'hospital i les mesures de reactivació econòmica".

Des de l'equip de govern, el vicealcalde, Francesc Viaplana, s'ha mostrat "molt content per l'acord assolit amb Compromís per la Seu". Tot i això, ha volgut matisar que "la partida per la residència ja la teníem al pressupost del 2020, amb 300.000 euros, el que hem acordat és augmentar-la, si cal, amb 200.000 euros més".