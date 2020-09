En Comú Podem vol que FGC restableixi ja el tren de la Pobla

El grup d'En Comú Podem (ECP) a la Diputació de Lleida ha registrat un prec al govern de la corporació provincial, que s'exposarà en el pròxim ple, en què reclama que s'insti Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a restablir, com abans millor, la circulació de trens entre Balaguer i la Pobla de Segur. Aquest tram de la línia de la Pobla s'està cobrint amb un autobús des del passat mes de gener, arran del temporal Glòria. Malgrat que la companyia va anunciar inicialment que el 18 de maig es recuperaria el servei, això no ha estat així com a conseqüència dels treballs de reparació en una de les unitats de tren, que està avariada.

Les previsions d'FGC eren que el servei tornés a funcionar sense el transbordament en autobús des de finals de juliol, però encara ara continua sent necessari l'autobús substitutori per les tasques de manteniment de la unitat de tren avariada. La diputada d'En Comú Podem, Elena Ferre, demana que es pregunti a la companyia "quines són les seves previsions per al restabliment" total de la línia que, afegeix, és " clau per a la comunicació entre les comarques del Pla de Lleida i les de l'Alt Pirineu".

A més, la formació demana a la corporació provincial que faci "tot allò que estigui a les seves mans per accelerar el retorn a la normalitat de la infraestructura", segons afegeix Ferre. Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem a les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Jaume Moya, considera que "cal aconseguir que el tren de la Pobla deixi de ser un recurs eminentment turístic i que adapti els seus horaris i fluïdesa per ser un nexe de mobilitat entre el Pirineu i Prepirineu entre si i amb la ciutat de Lleida", apostant per la xarxa de rodalia.