En Comú Podem exigeix explicacions al Govern pel trasllat de residents de Tremp a altres centres geriàtrics

En Comú Podem s'ha mostrat preocupat pel reallotjament de residents de la Fundació Fiella de Tremp a centres geriàtrics de la Pobla de Segur i Guissona i el perill de propagació del covid-19 que aquest fet pugui suposar. Tres d'aquests residents traslladats de centre han donat positiu. Per tot plegat, En Comú Podem ha registrat una bateria de preguntes adreçades al Govern exigint explicacions sobre quines mesures urgents s'estan adoptant davant el brot de covid-19 a la residència de Tremp que ja ha registrat 40 morts. La formació també ha demanat al Govern sobre les mesures adoptades per reforçar la sanitat al Pallars i perquè no s'han derivat els casos més greus als hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida.

La portaveu de Catalunya en Comú a l'Alt Pirineu i Aran, Txell Teruel, ha reiterat la denúncia per manca de personal per atendre els usuaris i poder cobrir les baixes del personal sanitari. Per Teruel és "inajornable que es cobreixin degudament les places que han quedat vacants". La formació també ha reclamat "mesures urgents" i " contractació de més personal" per respondre a situacions com la que ha d'afrontar la residència de Tremp i la dotació d'unitats de cures intensives a l'Hospital del Pallars.