Conca de Dalt millora els accessos a Aramunt i Pessonada

L' Ajuntament de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, ha completat aquesta setmana les obres de millora als accessos als nuclis d'Aramunt i Pessonada. En el primer cas, les obres han tingut un cost de 31.163 euros, assumits per la Diputació de Lleida, i han permès posar una capa d'aglomerat sobre el ferm, que es trobava en força mal estat. Aramunt és el nucli més poblat del municipi i aquest tram de carretera és un dels que registra un major trànsit de tota la xarxa veïnal. En aquest cas s'ha actuat entre el tram que va des d'una mica abans del poble fins a l'encreuament amb la carretera Sant Martí de Canals i Pessonada.

L'altre tram arreglat és justament el de Sant Martí de Canals a Pessonada, on s'hi ha fet la mateixa actuació que a la carretera d'Aramunt, però amb un cost de 62.560 euros, assumits per la Generalitat. L'alcalde de Conca de Dalt, Martí Cardona, ha explicat que, en aquest cas, la carretera és força transitada en determinades èpoques, ja que és un dels principals accessos a Boumort i a la vall de Carreu.

Cardona ha admès que aquests tipus d'obres acaben sent "pegats", ja que el que caldria serien actuacions molt més globals. Tot i això, ha remarcat que "a Conca de Dalt tenim 70 quilòmetres de camins i carreteres municipals d'accés a nuclis i molt pocs recursos per mantenir-los i arreglar-los". Tot i això, s'ha mostrat esperançat que amb aquestes actuacions en aquests trams, "i si no hi ha cap desgràcia, passarem uns anys que no hi haurem de pensar".

Cal dir que a banda d'aquesta actuació, l'Ajuntament de Conca de Dalt disposarà al llarg dels pròxims anys de 300.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis per fer una actuació més àmplia a la carretera que voreja el pantà de Sant Antoni. Es tracta de la via més transitada del municipi, ja que dona accés a bona part dels nuclis de la part oriental del municipi i és molt utilitzada a l'estiu, en època de bany al pantà.