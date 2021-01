La Confraria de Sant Antoni de la Seu dona aliments al projecte Aliments per la Solidaritat

La Confraria de Sant Antoni de la Seu d'Urgell ha donat aliments al projecte Aliments per la Solidaritat amb motiu de la no celebració, a causa de la pandèmia, de la tradicional calderada que cada any reparteix unes 7.000 racions d'escudella en el dia de la festivitat del seu patró. El projecte Aliments per la Solidaritat ha agraït aquest gest i ha assegurat que "aquesta és una bona manera de fer arribar aliments als més vulnerables en forma de solidaritat".

La Confraria de Sant Antoni ha donat llet, vedella, llegums, arròs, pasta, conserves, entre altres productes alimentaris, que han estat rebuts pels responsables d'aquest projecte solidari i per la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de ela Seu d'Urgell, Marian Lamolla.