Eth Conselh de Bailes acòrde era creacion d’ua Comission Forestau dera Val d’Aran

Aguest diuendres s’a amassat, ena sedença deth Conselh Generau d’Aran, eth Conselh de Bailes dera Val d’Aran. En aguesta amassada, presidida peth sindic d’Aran, Francés Boya, s’a compdat damb era preséncia (autant de forma presenciau coma telematica) des alcaldes e alcaldesses des municipis aranesi, e i an participat tanben eth president dera Associacion Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, e eth cap dera demarcacion territoriau de Lleida dera Agéncia Catalana der Aigua (ACA), Manel Pascual. Pendent aguesta session deth Conselh de Bailes, s’an escuelhut diuèrsi representants entà crear era Comission Forestau dera Val d’Aran, qu’auràn de valorar de quina forma se pòt hèr ua melhor gestion forestau e profitament dera biomassa enes bòsqui aranesi.

Eth sindic d’Aran, Francés Boya, a explicat que “er objectiu d’aguest projècte ei qu’era Val d’Aran sigue capaç de hèr ua gestion des sòns bòsqui entà qu’aquera husta servisque entà alimentar es caudères de biomassa qu’ei previst installar enes edificis publics e que, de bèra manèra podesquem repréner era activitat ena politica forestau”. E hig que “auem ath torn d’ues 15.000 tones de husta disponibles cada an e que, per tant, ei ua husta que s’a de profitar e que pòt milhorar, per ua part, era nòsta qualitat ambientau e, per ua auta, era economia des nòsti ajuntaments, pr’amor qu’ei un recors pròpri que sonque mos cau saber emplegar”. Ath delà, “damb aguest projècte sajaríem de contribuir a mitigar es efèctes deth cambi climatic en tot hèr a servir ua energia renovable e de proximitat”.

En aguest sens, eth sindic d’Aran a aprofitat tanben entà presentar as alcaldes e alcaldesses aranesi eth projècte de candidatura entara Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran, damb era quau eth govèrn deth Conselh Generau vò arténher plaçar Aran coma territòri diferenciat peth sòn auviatge naturau ben conservat e era apòsta locau de trabalhar per un desvolopament sostenible. En aguesta amassada s’an escuelhut tanben diuèrsi representants, qu’amassa damb er equip tecnic, participaràn en grop de trabalh entà préner mesures entà garantir era major seguretat sanitària possible deuant es problematiques deth COVID-19 en territòri.

Es representants dera ACA an presentat es sues subvencions a municipis entara execucion d’actuacions de prevencion deuant d’avengudes que beneficien ua zòna urbana, e entara melhora e conservacion des lhets des rius en zònes urbanes. Mentre que, pera sua part, eth president dera ACM a presentat es esturments d’ajuda as municipis qu’aufrís era Associacion e a explicat coma a abordat eth municipalisme catalan era crisi sanitària, sociau e economica derivada dera COVID-19.