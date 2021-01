Eth Conselh Generau d’Aran renauís eth sòn convèni de patrocini damb eth freerider Aymar Navarro

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, e eth conselhèr d’Espòrts, Héctor Manero, an recebut aguest dimèrcles en Conselh Generau d’Aran ath freerider aranés, Aymar Navarro, damb qui an renauit eth sòn convèni de patrocini. “Aymar ei ua figura fòrça subergessenta laguens deth freeride e, gràcies ad aguest convèni de patrocini, promocione era Val d’Aran coma destinacion esportiua a nivèu internacionau, çò qu’ei tot un orgulh tath nòste territòri”, afirmaue era sindica d’Aran, en tot híger que: “entath govèrn d’Aran ei important balhar-les as esportistes aranesi eth nòste supòrt entà que contunhen artenhent exits ena sua trajectòria esportiua, ei per aguest motiu qu’enguan renauiram es convènis de patrocini que signèrem er an passat”.

En aguest sens, eth conselhèr Manero a volut rebrembar que: “ena linha de balhar supòrt as nòsti esportistes, eth Conselh Generau aufrís cada an es ajudes as esportistes estudiants dera Val d’Aran, ua bèca dirigida a joeni esportistes d’entre 12 e 22 ans que cerque motivar era contunhitat dera sua carrèra esportiua mentre seguissen damb es sòns estudis”.