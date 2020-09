El Conselh Generau reclama recursos per poder fer PCR a l'Espitau Val d'Aran

El Conselh Generau d'Aran ha tornat a demanar a la Generalitat poder fer proves PCR a l'Espitau Val d'Aran. Ho ha fet aquest divendres, amb motiu de la constitució de la comissió mixta de seguiment entre el Conselh Generau d'Aran i el departament de Salut de la Generalitat a través de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, una comissió, tal com expliquen des del Conselh, "creada a petició del govern d'Aran per agilitar els assumptes relacionats amb el sistema sanitari aranès que romanen paralitzats des de fa temps".

En aquesta primera reunió, la consellera d'Igualtat, Salut i Benestar aranesa, Maria Vergés, acompanyada dels responsables del Servei Aranès de Benestar i Salut (SABS), ha tornat a reiterar "la necessitat urgent que la Generalitat de Catalunya doti dels mitjans necessaris al Conselh Generau perquè les proves PCR es puguin realitzar a l'Espitau Val d'Aran". Segons la consellera, "realitzar aquestes proves al nostre hospital és la forma més eficaç de poder afrontar la tardor i l'hivern amb unes certes garanties que el virus no paralitzarà tot el territori quan hi hagi casos positius, ja que la rapidesa d'actuació i ser capaços de tallar les cadenes de transmissió són, avui dia, les millors eines per a combatre aquesta situació sanitària".

D'altra banda, també s'ha reclamat que el personal sanitari de la Val d'Aran es vegi compensat amb la paga extraordinària concedida amb motiu de la crisi sanitària provocada pel covid-19 que la Generalitat de Catalunya va atorgar als sanitaris catalans el mes d'agost, però que encara no ha arribat al personal aranès perquè no s'ha fet efectiu el traspàs d'aquests recursos al Conselh Generau d'Aran. "Hem reclamat al Departament de Salut que faci ja efectiu aquest pagament tan merescut per als nostres professionals i que en la resta del territori SISCAT ja es va pagar el mes d'agost", ha declarat la consellera.

El govern del Conselh Generau d'Aran recorda que ja s'ha dirigit en nombroses ocasions al Departament de Salut al llarg dels últims anys "per posar de manifest la complexa situació de la sanitat aranesa i els reptes i problemàtiques que aquesta ha d'encarar, entre els quals cal destacar la falta de finançament, que es manté en xifres similars a les de 2009, tot i que han crescut els serveis que s'ofereixen, sobretot després de la crisi sanitària".

"Si ja patíem les conseqüències de l'infrafinançament abans del covid-19, avui dia l'estat de la sanitat aranesa és encara més delicat", ha explicat Vergés, afegint que "problemes com la falta de recursos, d'espais i de professionals s'han vist incrementats a causa de la pandèmia, i per això demanem a la Generalitat una major predisposició a escoltar les necessitats d'Aran i el seu sistema sanitari".

En aquest sentit, des del govern del Conselh s'ha insistit en la importància que té treballar en la relació bilateral entre el departament de Salut i el propi Conselh Generau i s'ha recordat a la Generalitat de Catalunya que, "tot i que les competències en matèria de sanitat estan traspassades, la voluntat de col·laboració és total". Per la seva banda, el síndic d'Aran, Francés Boya, ha afirmat que "per al Conselh Generau d'Aran és de vital importància mantenir una relació bilateral amb la Generalitat de Catalunya. Així mateix, és urgent millorar la situació del sistema sanitari aranès, que fins al moment i amb la crisi del covid s'ha demostrat que és un model pròxim i efectiu i la voluntat del govern aranès és que ho continuï sent".

La llar d'infants Era Cunhèra torna dilluns a la normalitat

D'altra banda, aquest dissabte l' Ajuntament de Vielha e Mijaran ha donat a conèixer que l'escola bressol Era Cunhèra de Vielha tornarà a la normalitat a partir de dilluns. Després de realitzar-se les proves PCR als alumnes i al professorat de P2, i sent aquestes negatives, aquest dissabte finalitza la quarantena que estableix Salut, per la qual cosa el dilluns 28 es reprendran les classes. Recordem que un positiu entre el professorat va obligar fa uns dies a aïllar tant als alumnes com als mestres de la línia.