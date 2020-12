El Consell de l'Alta Ribagorça aprova un pressupost de 3,6 MEUR per al 2021

L'últim ple de l'any del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, celebrat el dimecres 22 de desembre, ha aprovat el pressupost de 3.676.023,43 euros per a l'exercici 2021, amb els vots a favor d'equip de Govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana-Acord Municipal i els vots en contra d'En Comú Podem i Compromís pel Pont de Suert. Tal com han detallat des del Consell Comarcal, hi ha un augment del 9,7% respecte al pressupost anterior, provocat en part per l'adopció de mesures per atendre els efectes negatius de la pandèmia i per les inversions del nou Pla de Camins.

En el primer cas, entre les mesures, hi ha la creació d'un Pla de Xoc per abordar la reactivació econòmica de la comarca amb la contractació de dues tècniques que realitzaran, desenvoluparan i executaran el pla d'acció; la posada en funcionament d'un projecte singular per formar i capacitar joves en el sector de la restauració i l'hostaleria; la contractació d'un jove en practiques per donar suport tècnic i administratiu per a programes de Serveis Socials i Joventut; l'elaboració d'un pla de treball extraordinari del programa treball i formació del SOC covid-19 amb la contractació de dues persones aturades i una partida extraordinària per atendre els ajuts d'urgència.

En el segon cas, es preveu una partida d'inversions pel Nou Pla de Camins del Departament de Territori i Sostenibilitat pel 2021, destinat a actuacions d'accessos a nuclis, i l'execució del projecte Camins del Pirineu.

A la sessió també s'ha donat el vistiplau a dos projectes transversals en l'àmbit educatiu i d'atenció a les persones joves. Els projectes "Serveis comunitaris amb IES" i "Mirant endavant" es desenvolupen en col·laboració amb els serveis educatius de l'ensenyament secundari, el Consell i l'Ajuntament del Pont de Suert, i volen fer participar els alumnes de 4t d'ESO en les necessitats socials de la comarca i, en el segon pla, integrar aquells alumnes amb dificultats per seguir el curs.

Durant el ple s'ha fet menció al fet que, aquest any per primera vegada, s'ha realitzat la felicitació del Nadal de la institució de forma digital, elegida entre totes les propostes elaborades pels escolars participants en el Concurs Solidari de la Postal de Nadal. La recaptació de les inscripcions ha anat destinada a la Marató TV3.