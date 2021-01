El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sort s'uneixen per reactivar l'economia del Pallars Sobirà

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament de Sort s'han unit per reactivar l'economia de la comarca a través del projecte Sobirà 20-30, resultat de la unió entre el Pla Estratègic de l'Ajuntament de Sort i el Pla de Reactivació Socioeconòmica covid-19 del Consell Comarcal. Aquesta setmana s'ha donat el tret de sortida al projecte Sobirà 20-30 amb un procés de participació ciutadana. L'enquesta, que ha de permetre fer una diagnosi de la situació de la comarca i les demandes dels seus habitants, es pot fer en línia. Un equip de tècnics també facilita fer-la al carrer. Es treballa per poder definir tres o quatre projectes per tirar endavant i afavorir la reactivació econòmica del Sobirà. Els objectius de Sobirà 20-30 inclouen l'atracció de població i talent, la diversificació econòmica i l'adaptació del sector turístic a l'escenari postpandèmia.

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, ha explicat que es vol involucrar a tots els sectors econòmics de la comarca en la definició dels projectes a realitzar i també de tots els Ajuntaments amb l'objectiu bàsic d'aconseguir el consens comarcal.

El projecte Sobirà 20-30 ja estava previst tirar-lo endavant, però la pandèmia l'ha accelerat. Ara, el que caldrà veure és com ha afectat als diferents sectors econòmics de la comarca i com encaren el futur.

L'alcalde de Sort, Raimon Monterde, ha dit que s'han de concretar els projectes a dur a terme en els pròxims deu anys amb el màxim consens possible. Aquesta concreció i buscar el finançament necessari per començar a tirar-los endavant s'hauria de fer durant aquest primer any de desenvolupament del projecte. Monterde ha afegit que no han de ser projectes rígids i sí que s'adaptin a les necessitats del territori en funció de la realitat que està vivint. Pel que fa al finançament necessari per tirar endavant aquests projectes, s'estudiaran diferents vies en funció de cada proposta (públic, privat o mixt publicoprivat).