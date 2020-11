El Consell Comarcal del Pallars Jussà licita obres i serveis per gairebé 2,5 MEUR en 5 mesos

El Consell Comarcal del Pallars Jussà haurà licitat obres i serveis per un valor de gairebé 2,5 milions d'euros entre el mes d'agost i desembre d'enguany. Tal com han indicat des de l'ens comarcal, es considera bàsic "mantenir al màxim l'activitat de les administracions públiques que repercuteix directament en les empreses de la comarca i indirectament en altres sectors econòmics". Segons ha indicat el president el Consell, Josep Maria Mullol, "s'ha fet un esforç per impulsar les contractacions que, a més de suposar una millora en diverses infraestructures i serveis, contribuiran a generar moviment econòmic i liquiditat a les empreses en uns temps difícils".

Entre les accions que s'estan duent a terme hi ha el projecte d'adequació de la Vila Romana de Llorís, que inclou la senyalització d'un itinerari fins al nucli d' Isona i diverses millores al mateix jaciment. També s'ha començat a treballar en l'actualització museogràfica i la climatització del museu paleontològic d'aquesta població.

D'altra banda, en les pròximes setmanes s'iniciaran accions de millora en la xarxa d'accessos a pobles dels 14 municipis de la comarca o la recuperació dels baixos de les antigues Adoberies i un sender al llarg del barranc de la Font Vella de Tremp, així com accions al parc del Pinell, també a la capital comarcal. A banda, es faran les obres de clausura de dos dels vasos de l'abocador de residus a Fígols, ja en desús. Finalment la partida més important es destinarà a l'adjudicació del servei d'ajudes a domicili per al període 2020-2024, amb un pressupost que supera el milió d'euros.