El Consell Comarcal del Pallars Jussà aprova un pressupost de 13,9 MEUR

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat aquest dimarts un pressupost per al 2021 de 13,9 milions d'euros. Tal com ha donat a conèixer l'ens en un comunicat de premsa, les diferents partides destinades a inversions sumen un total de 4,36 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un increment d'un 32% respecte a l'any 2020. El 50% d'aquestes inversions estan cofinançades per la Diputació de Lleida, els ajuntaments i els fons europeus i entre aquestes destaquen els treballs que connectaran els itineraris que actualment discorren pels embassaments de Terradets i Sant Antoni, una actuació en què també hi participa el departament de Territori i Sostenibilitat.

Un altre 35% del pressupost per a inversions es destinarà, d'una banda a treballs per a millorar l'eficiència mediambiental de les instal·lacions de tractament de residus i planta de compostatge i, d'una altra, s'invertirà també en la millora de l'eficiència energètica dels diferents edificis comarcals optimitzant el seu sistema de climatització.

El pressupost inclou també la dotació econòmica per a la gestió dels diferents serveis prestats pel Consell Comarcal com el de transport i menjadors escolars, serveis socials i d'atenció a les persones, la gestió de les depuradores o del servei de recollida i tractament de residus, els serveis tècnics i d'atenció als ajuntaments o el de dinamització econòmica, l'Oficina Jove que gestiona programes formatius per a l'ocupació o l'Epicentre en tant que oficina comarcal de turisme i centre de visitants del Geoparc, entre molts altres serveis que presta l'ens comarcal.

El president, Josep Maria Mullol ha volgut destacar que, "malgrat la situació de pandèmia, el Consell Comarcal ha mantingut la qualitat dels serveis i ha ampliat el seu abast sempre que ha estat possible, especialment en el camp de l'atenció a les persones".