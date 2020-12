El Consell del Jussà contracta 6 persones per al Pla de reactivació econòmica

El Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat al Consell Comarcal del Pallars Jussà uns ajuts destinats a l'elaboració i l'execució d'un pla de reactivació socioeconòmica post covid-19 que ha de permetre actualitzar per als pròxims anys el pla de desenvolupament econòmic i social per al 2021 i següents que ja té la comarca. Tal com han explicat des del Consell Comarcal, aquests plans són instruments de planificació que han de permetre, des de l'àmbit local, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l'impacte socioeconòmic que es derivarà del covid-19 mitjançant l'aplicació de mesures preventives enfocades a millorar la situació d'ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de l'activitat productiva de les empreses.

Per arribar a aquests objectius s'ha facilitat la contractació de dos tècnics que en els pròxims onze mesos s'encarregaran de l'execució, coordinació i seguiment del pla de reactivació i que treballaran en coordinació amb un tècnic propi del Consell que n'impulsa la seva elaboració. Segons ha manifestat el president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, "és importat aprofitar l'oportunitat per elaborar noves estratègies que serveixin a la comarca per sortir de la crisi que comportarà la pandèmia, però que alhora prevegin un escenari de futur més enllà".

Enllaçant amb aquesta actuació, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, va aprovar també una convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació, adreçada a persones demandants d'ocupació, amb l'objectiu d'una banda de promoure activitats de suport a la represa de l'activitat i per l'altra d' implementar activitats d'interès social i educatiu.

L'objectiu del programa és afavorir, mitjançant una experiència laboral i formativa, la millora d'ocupabilitat de persones que hagin pogut perdre la feina a causa de la crisi sanitària i persones en situació d'atur de llarga durada, preferentment majors de 45 anys. En aquesta línia, el Consell ha contractat quatre persones, aturades i vinculades a la comarca, totes elles dones, per a realitzar aquestes tasques durant nou mesos de manera concertada amb els municipis i en l'àmbit social i cívic.