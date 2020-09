El Consell del Sobirà demana a Interior que no canviï de lloc l'helicòpter de rescat de Tírvia

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat que l'helicòpter de rescat dels Bombers abandoni l'heliport de Tírvia. Des de l'ens, remarquen que aquest equipament, construït els anys 90, propietat de la Generalitat de Catalunya i gestionat pels Bombers de la Generalitat, " s'ha consolidat com un equipament essencial pel territori, ja que dona cobertura de rescat bàsicament a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran". A més, afegeixen que "les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran és on s'efectuen més del 75% dels serveis de rescat en muntanya amb l'ajut inestimable de l'aparell situat en aquest heliport, optimitzant la velocitat de resposta al rescat gràcies a la seva situació estratègica".

És per això que el president de l'ens, Carlos Isus, ha demanat una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, on també voldria que hi fossin el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, la presidenta de l'Alta Ribagorça i el síndic d'Aran "per tal de traslladar al conseller la necessitat de consolidar definitivament l'emplaçament de l'helicòpter de rescat a l'heliport de Tírvia".