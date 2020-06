Controlat eth bròt de Covid-19 en Aran

Confirmadi dus naui casi de Covid-19 en Aran. D’aguesti dus, un se hig as sèt confirmadi aguesti dies passadi (23 e 25 de junh) e que, segontes es informacions facilitades as servicis sanitaris, se contagièren eth passat dia 16 en ua trobada d’amics a on assistiren setze persones, des quaus ueit an resultat contagiades. En aguest sens, cau díder qu’eth dusau cas confirmat correspon a un cas isolat sense relacion damb eth bròt nomentat. Toti eri an estat detectadi a trauès de pròves PCR.

En aguesti moments, totes es persones afectades se trapen en isolament domiciliari damb simptòmes lhèus. Per çò que hè ath bròt nomentat, segontes informen es servicis sanitaris, se darie per controlat, tot e que s’ei ara demora des resultats des darrères pròves enviades. Era bona noticia ei qu’es pròves realizades enquiath moment a toti es contactes estrets des afectadi an resultat negatives.

Actuaument, eth totau de casi de Covid-19 confirmadi en Aran ei de 179: 105 detectadi a trauès dera pròva PCR (qu’identifique era infeccion) e 74 a trauès des pròves immunologiques. Des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran s’insistís en demanar responsabilitat e prudéncia e en que s’apliquen es mesures de seguretat recomanades (distància, mascareta e igièna) entà esvitar un nau rebròt.