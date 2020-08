Controls exhaustius a establiments i locals de la Seu davant l'alt risc de rebrot

A causa de l'increment detectat a la Seu d'Urgell en la darrera setmana tant de casos positius de covid-19 com d'índex de brot, la Policia Municipal inicia aquest dimecres un control exhaustiu de tot el sector de la restauració de la ciutat (bars, restaurants i locals d'oci) per tal de comprovar si compleixen al cent per cent amb les mesures sanitàries del PROCICAT que van entrar en vigor aquest dimarts 18 d'agost.

Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament, els agents policials municipals procediran a posar sancions i al tancament d'aquells establiments que no respectin aquestes mesures: distància d'1,5 metres entre taules i a la barra; no acceptar cap client a partir de les dotze de la nit i tancar l'establiment com a màxim a la una de la matinada, així com l'ús obligatori de mascareta sempre i per part de tothom i proporcionar gel hidroalcohòlic als clients. Una altra acció que es portarà a terme és un clivatge dirigit als usuaris de determinats locals de la ciutat.

La Seu d'Urgell compta amb un total de 31 casos actius en la darrera setmana, 2 dels quals es troben ingressats al Sant Hospital. La mitjana d'edat dels contagiats és de 34 anys. Tots els brots estan relacionats amb bars, restaurants i locals d'oci. A la capital alturgellenca, l'índex de risc de brot és actualment de 645.

Davant d'aquestes dades d'increment de casos de contagi de Covid-19 a la ciutat, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha manifestat que "a nivell de xifres, mai havíem estat tan malament com ara". L'alcalde urgellenc ha reclamat que "és fonamental revertir aquesta situació per a tots nosaltres, per a la nostra gent gran més vulnerable i pels nostres sanitaris. Això només ho podrem aconseguir amb la col·laboració de tothom".

La Festa Major penja d'un fil

Conseqüentment, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'està valorant la celebració de la Festa Major, prevista del 28 al 31 d'agost, així com els actes previs programats del 24 al 27 d'agost. Al respecte, l'alcalde Fàbrega ha explicat que aquest punt "es decidirà conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en funció de l'evolució epidemiològica de les pròximes hores".