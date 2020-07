Conveni per ampliar la utilització de la tercera planta del Seminari

El Bisbat d'Urgell i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han formalitzat aquest dimarts el conveni que permetrà seguir allotjant a la tercera planta del Seminari als usuaris de la residència assistida i la unitat sociosanitària de l'hospital de la Seu. Aquesta mesura es va prendre en els moments més complicats de la pandèmia de covid-19, a finals de març, per tal d' allunyar aquests usuaris, considerats col·lectiu de risc, de l'hospital, on es tractaven casos de coronavirus. Amb el seu trasllat, a més, es volien guanyar llits per si calia destinar-los a pacients amb covid-19. Amb aquest conveni, es podrà allargar la seva estada al Seminari fins a finals d'any.

L'objectiu, tal com han donat a conèixer des del Bisbat, és "minimitzar el risc de contagi per covid-19 d'aquest col·lectiu de persones vulnerables". La formalització del conveni ha anat a càrrec de l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i del president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, que ha agraït el fet que el Bisbat acollís aquestes 22 persones al Seminari i ara accepti allargar la cessió gratuïta de l'espai.