Convèni entà renauir eth mobiliari deth Casau deth Jubilat “Sant Miquèu”

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a signat un convèni de collaboracion damb era Fondacion “la Caixa” e CaixaBank entà perméter er aquesiment de nau mobiliari entath Casau deth Jubilat “Sant Miquèu” de Vielha. CaixaBank, a trauès deth pressupòst descentralizat de Fundació “la Caixa” a aportat 13.500 €, ua collaboracion fòrça importanta, pr'amor que supause eth renauiment deth materiau basic que permet melhorar es condicions dera installacion de cara as sòns usatgèrs.

Era gent grana ei un des pilars a on eth consistòri e era fondacion privada vòlen seguir en tot cooperar e, en aguest cas, entà invertir en melhorar un des espacis d'òci de dia damb mès tradicion per aguest sector dera societat en municipi de Vielha e Mijaran. Damb aguest convèni se procedirà a cambiar eth mobiliari, que s'auie ja demorat vielh e obsolet, e que completarà es trabalhs ja realizadi aguest passat ostiu per part der Ajuntament de Vielha e Mijaran laguens deth locau, damb ua reforma complèta d'aguest servici (substitucion deth solèr, repintat de totes es parets, enlumenat, eca.).

Autant er Ajuntament de Vielha e Mijaran coma era Obra Social “la Caixa” pòrten ans en tot collaborar de manèra conjunta ena melhora des installacions municipaus. Er an 2018, gràcies a un acòrd entre ambdues institucions, se dauric eth Centre de Joenessa “Antara” de Vielha. Era fondacion financèc er aquesiment des equipaments de besonh entath foncionament ordinari d'aguesta installacion destinada ara joenessa, que compde damb tot eth materiau logistic e de contengut entà que poguen gaudir d'aguest locau.

“Voi arregraïr ara Fundació “la Caixa” e CaixaBank per aguest nau acòrd de collaboracion, que permeterà qu'era nòsta gent grana dispòse d'un espaci en condicions e damb eth melhor materiau possible”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “tant lèu era pandémia mos ac permete, tornaram a daurir aguest espaci, atau coma eth centre de joenessa, entà qu'era gent torne pòc a pòc a ua cèrta normalitat”.