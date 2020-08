Convèni entath finançament dera Bibliotèca Generau de Vielha

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a aprovat eth convèni damb er Ajuntament de Vielha e Mijaran entath finançament dera gestion dera Bibliotèca Generau de Vielha. Aguest convèni respon ara volentat d’andues institucions de definir un marc de collaboracion entà dar supòrt ath foment dera lectura e garantir er accés ara informacion e ara cultura des abitants dera Val d’Aran.

“Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran apòste per ua decidida politica d’ajut ara difusion dera cultura e de supòrt as nòsti joeni estudiants, establint un seguit de programes entà afavorir era difusion e eth desvolopament culturau de toti es aranesi e araneses”, afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya, en tot híger que: “eth trabalh que desvolòpe era Bibliotèca Generau de Vielha en aguest sens ei fòrça important entath territòri e, per aguest motiu, ei de vital importància eth convèni damb er Ajuntament de Vielha e Mijaran entath sòn finançament e mantenement”.

Per miei d’aguest convèni, eth Conselh Generau d’Aran aportarà 34.000 euròs ath consistòri entà collaborar en mantenement d’aguesta installacion publica. Ath delà der hons bibliografic public deth que dispause era Bibliotèca Generau de Vielha e er espaci d’estudi totaument equipat qu’aufrís as estudiants deth territòri, es activitats organizades pes professionaus que i trabalhen constituïssen un actiu culturau fòrça important entath conjunt dera Val d’Aran e, pr’amor d’açò, ei fonamentau mantier aguest servici.