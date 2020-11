Convergència Aranesa vol impugnar el ple que va nomenar Vergés com a síndica d'Aran

Convergència Aranesa, a l'oposició al Conselh Generau d'Aran, creu que el nomenament de la síndica d'Aran, Maria Vergés, és nul per incompatibilitat de càrrecs i vol impugnar el ple del passat dijous 29 d'octubre. La Llei d'Aran no permet al síndic d'Aran tenir un altre càrrec a cap altra administració i Convergència Aranesa diu que Vergés era regidora de l'Ajuntament de Vielha en el moment de la seva investidura. La síndica d'Aran, però, ho ha negat i ha publicat a les xarxes socials la carta de renúncia al càrrec de regidora amb data 28 d'octubre, és a dir unes hores abans de prendre possessió al Conselh Generau.

Mi carta de renuncia como concejal presentada 24h antes del pleno que me nombró Síndica. Empiezo a pensar que, quizás, Convergencia Aranesa debería agradecer que se haya producido este cambio, porque ha sido la primera vez en la que se les escucha decir algo en esta legislatura pic.twitter.com/aNzKyW0DoU — Maria Vergés (@mariaverges78) November 2, 2020

Convergència Aranesa creu que la renúncia encara no era efectiva i per això ha presentat aquest dilluns una carta als serveis jurídics de la Generalitat perquè dictamini al respecte. Per Convergència Aranesa el ple d'investidura s'hauria de repetir. L'oposició al Conselh Generau ha recordat que no vol que es repeteixi el mateix que va succeir amb l'exsíndic Francés Boya, qui va estar exercint de síndic i regidor de l' Ajuntament de Les durant 16 mesos, quan la Llei d'Aran no permet exercir dos càrrecs en dues administracions diferents.

Aran Amassa critica la marxa de Boya

Per la seva banda, des d' Aran Amassa, formació sense representació al Conselh Generau però sí en algun ajuntament de la vall, també han criticat la marxa de Francés Boya, que ha abandonat la sindicatura en ser nomenat secretari general per al Repte Demogràfic, un càrrec depenent del govern espanyol. Han lamentat que " el màxim representant del país abandona el seu càrrec per anar a ocupar una altra responsabilitat al govern de Madrid, com si en comptes de ser el màxim representant d'un país fos el president d'un consell comarcal". En un comunicat, afegeixen que "creiem que aquesta decisió no contribueix a generar confiança en la política i perjudica el valor de la participació ciutadana, però no n'és l'únic exemple ni ens sorprèn, ja que des d'Amassa hem denunciat repetidament l'incompliment de la llei d'Aran per part de l'exsíndic pel que fa a la incompatibilitat de càrrecs".