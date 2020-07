El covid-19 també obliga a cancel·lar el Festival Càtar de Josa de Cadí

La crisi sanitària derivada de la pandèmia del covid-19 ha obligat a suspendre l'edició d'enguany del Festival Càtar a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell, que s'havia de celebrar el pròxim 2 d'agost. La decisió de suspendre'l s'ha pres davant les dificultats per garantir les mesures de seguretat i prevenció necessàries en aquestes circumstàncies. Com a alternativa, les entitats organitzadores de la jornada han programat una versió telemàtica del concurs Guillem de Berguedà de declamació de poesia trobadoresca.

Aquest concurs es va començar a celebrar a Josa l'any 2016 en el marc de la programació del Festival Càtar. Tal com han explicat des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, en l'edició de 2020 el concurs serà en versió en línia, "tot i que mantindrà l'essència de sempre". Així, les persones que s'hi vulguin presentar hauran d'enviar un enregistrament en vídeo de la seva declamació. Poden triar qualsevol poema de qualsevol trobador i tenen l'opció de recitar-lo de memòria o llegit, de manera individual i sense cap mena d'acompanyament musical.

L'enregistrament s'ha de trametre a l'adreça de correu electrònic cultura@ccau.cat a través del servei gratuït d'internet Wetransfer i amb les dades de la persona participant i el títol i l'autor del poema. El termini finalitza el pròxim 26 de juliol. El jurat, que estarà format per representants del món literari, musical i artístic de l'Alt Urgell, farà públic el seu veredicte el 2 d'agost. La persona guanyadora rebrà com a premi un dinar per a dues persones ofert pel restaurant Ca l'Amador de Josa de Cadí el xef del qual, Diego Alías, va ser elegit cuiner de l'any a Catalunya el 2015.