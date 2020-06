La Covid-19 altera les principals propostes culturals de l'estiu alturgellenc

La Covid-19 ha alterat de ple dues de les principals propostes culturals de l'estiu a l'Alt Urgell. Després de l'anunci de la supressió del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP) amb una forta implicació a la comarca, i a l'espera de què passarà amb les festes majors de les principals poblacions, la comarca s'ha quedat enguany sense Retaule de Sant Ermengol i amb una Trobada amb els acordionistes del Pirineu posposada a finals d'agost i principis de setembre.

En el primer cas, el president del Patronat del Retaule de Sant Ermengol, Josep Canelles, ha explicat a l'Ara Pirineus que s'ha anul·lat bàsicament per dos motius. D'una banda per les limitacions d'aforament que presenta el claustre de la catedral de Santa Maria i de l'altra per la gestió de l' espai entre els actors.

Amb relació a l'aforament, ha explicat que "per mantenir la distància reglamentària entre el públic hauríem hagut de baixar de 200 a 60 persones, de manera que hi hauria hagut més actors que públic". Pel que fa a la gestió de la vuitantena d'actors, ha explicat que "per canviar-se hi ha un espai molt petit" i, a més, a l'escenari també estan molt junts, de manera que possiblement haurien hagut de sortir amb mascareta, un fet que hauria trencat totalment l'estètica de l'espectacle.

Igualment, Canelles ha apuntat que "tampoc sabem com estarà la cosa a principis d'agost, i el que no podíem fer era preparar-ho tot i que després ho haguéssim de suspendre". Per poder fer l'espectacle amb garanties haurien de començar ja a preparar-lo, i han preferit no fer-ho davant la incertesa del moment.

Pel que fa a la Trobada amb els acordionistes del Pirineu, que enguany arribarà a la 45a edició, sí que es vol mantenir, tot i que s'ha mogut de dates. Així, si habitualment se celebra el darrer cap de setmana de juliol i els primers dies d'agost, enguany tindrà lloc entre el 28 d'agost i el 2 de setembre, per intentar que l'afectació de la crisi sanitària sigui menor. Pel que fa a les actuacions, aquestes tindran lloc a Arsèguel, la Seu d'Urgell, Castellbò i Puigcerdà.

El primer dels concerts tindrà lloc a la plaça Joan Sansa de la Seu d'Urgell el divendres 28 d'agost a les 8 del vespre. Dissabte 29 i diumenge 30 s'han programat concerts al Parc de l'Església d' Arsèguel en horaris de matí, tarda i nit, mentre que dilluns 31, també a Arsèguel, hi haurà concerts fins a migdia. El dia 1 de setembre la Trobada es traslladarà al Casino Ceretà de Puigcerdà, amb un concert a les 10 de la nit, i es clourà a la plaça Major de Castellbò el dia 2 de setembre, també a les 10 de la nit.

La programació musical de cadascun dels espais es donarà a conèixer pròximament i es basarà en la participació de músics de Catalunya, Occitània, l'Aragó, Cantàbria, Rússia, Uruguai i Moldàvia. A més, durant els dies 28, 29 i 30 d'agost, el Parc de l'Església d'Arsèguel acollirà un fira de lutiers. Al mateix espai hi haurà servei de bar i restaurant. Com cada any, s'habilitarà un camp del poble per fer-hi acampada durant els dies de celebració de la Trobada, així com espais d'aparcament de cotxes i caravanes.