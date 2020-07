La Covid-19 obliga a suspendre la Salomon Ultra Pirineu 2020

Els organitzadors de la Salomon Ultra Pirineu han decidit anul·lar l'edició d'enguany d'aquesta cursa de muntanya, que transcorre entre Cerdanya i el Berguedà, i intentar tornar a fer-la ja el 2021. En un comunicat de premsa, han assenyalat que " confiàvem que podríem aconseguir-ho, que la situació general i les condicions sanitàries serien prou bones per a celebrar la Salomon Ultra Pirineu aquest octubre". És per això, afegeixen, que "hem seguit treballant atents a totes les novetats i en estreta col·laboració amb les autoritats sanitàries i territorials per tal de garantir una cursa que havia de complir amb dos requisits que considerem imprescindibles". Aquests, han remarcat, eren garantir la seguretat de totes les persones (corredors, voluntaris, staff, públic i població local) i també "garantir que els corredors viurien l'experiència UP de sempre".

En aquest sentit els organitzadors han destacat que "la Salomon Ultra Pirineu és molt més que una cursa, és una cita que, per a molts, és el punt final a la seva temporada de trail i, també, és un punt de trobada de corredors d'arreu del món que venen a gaudir i descobrir el Parc Natural del Cadí Moixeró". "Les darreres informacions sobre l'evolució de la pandèmia al món i al nostre país ens han fet veure que no podrem garantir cap d'aquests requisits", han afegit.

Per tot plegat, i "conscients també de les preocupacions i incerteses que podien tenir els nostres participants, hem decidit avançar el comunicat definitiu que teníem previst pel 15 de Juliol i informar ja que hem pres la decisió d'ajornar la Salomon Ultra Pirineu al 2021". Els organitzadors han assegurat que "ens hauria agradat retrobar-nos, però, ara la prioritat és cuidar-nos a nosaltres, família i amistats i, molt especialment, a les persones grans".

Des de l'organització també s'ha indicat que tots els inscrits en qualsevol de les proves de la Salomon Ultra Pirineu passaran automàticament a estar inscrits en l'edició de 2021 sense necessitat de fer cap gestió. Els corredors que prefereixin renunciar al seu dorsal podran fer-ho i rebre una devolució del 100% de l'import.