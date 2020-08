Creen un banc de llavors al Pallars Jussà

La cooperativa Alba Jussà, amb el suport de Salvatgines, Col·lectiu Eixarcolant, l'Estació Biològica del Pallars Jussà, i en col·laboració amb el Geoparc Orígens, ha posat en marxa un banc de llavors a la comarca, en el marc d'un projecte anomenat Llavors d'oportunitats. L'objectiu, tal com han explicat des d'Alba Jussà, és recuperar varietats tradicionals d'hortalisses de la comarca per tal de reprendre i conservar el coneixement dels padrins i les padrines del Pallars i contribuir a l'agrodiversitat.

En aquest sentit, s'estan recuperant varietats tradicionals d'hortalisses i plantes ornamentals que han estat cultivades tot reproduint la llavor de forma contínua durant més d'una generació, és a dir, durant més de 30 anys en una mateixa àrea geogràfica determinada, en aquest cas en territori pallarès. Des d'Alba Jussà expliquen que volen posar en valor tant aquestes varietats com els coneixements associats al seu cultiu. També creuen que "apropar i donar a conèixer les llavors locals és una oportunitat per repensar i començar a transformar el model agroalimentari actual i fer-lo més sostenible".

Al Pallars Jussà, remarquen, existeixen algunes experiències en recuperació de varietats tradicionals, per exemple en el cultiu de la vinya i l'olivera. Fa uns anys també es va fer un estudi de llavors hortícoles a la Vall Fosca. El projecte Llavors d'oportunitats pretén recopilar i ampliar aquest coneixement gestionant un banc de llavors de tota la comarca.

Durant el 2019 es van realitzar més d'una desena d'entrevistes a padrins i padrines que cultivaven o havien cultivat horts per la Pobla de Segur i la Conca de Dalt per tal de conèixer quin tipus de varietats conreaven i d'on provenien les llavors. D'aquestes prospeccions es van identificar les varietats considerades tradicionals i el Banc de Llavors del Pallars Jussà ja custodia més de 35 varietats d'hortalisses locals.

Al banc de llavors, ubicat a la seu d'Alba Jussà i gestionat per l'entitat, es poden trobar diferents varietats de mongetes, tomates, carabasses, bledes i cols. Aquest 2020 l'entitat i els seus integrants treballen per a la reproducció i multiplicació d'aquestes llavors a l'hort que tenen a Tremp, per disposar de més unitats, per observar les seves característiques i validar que es tracta de varietats diferents i tradicionals. En paral·lel, s'estan prospectant altres zones del Pallars Jussà per ampliar el banc.

Actualment no s'estan comercialitzant les llavors custodiades, ja que el banc està en un moment de creació. Tot i això, des d'Alba Jussà confien donar aquest servei en un futur pròxim i així poder omplir de varietats locals als horts pallaresos. Per donar a conèixer més el projecte, el dissabte 5 de setembre, durant la Festa Major de Tremp, s'han organitzat visites a l'hort i tastos dels productes, prèvia inscripció.