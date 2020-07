Creix amb força la demanda d'ajuts al lloguer a l'Alta Ribagorça arran de la crisi del covid-19

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha tramitat 67 subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020. Això vol dir que les sol·licituds d'ajuts s'han incrementat a la comarca més d'un 67% respecte al 2019. Tal com han donat a conèixer des de l'ens comarcal, més de 200 persones han estat ateses pel servei d'habitatge durant el termini de presentació dels ajuts, i més de 300 des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma en temes relacionats amb el pagament del lloguer i la mediació. Actualment, l'oficina de l'habitatge treballa en els tràmits referents a ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

En aquest sentit, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, ha assegurat que "hem de prioritzar els serveis als ciutadans en aquests moments incerts i complicats". És per això, ha afegit, que "des del Consell Comarcal hem intensificat totes les accions, serveis i ajuts socials necessaris".