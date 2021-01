Creixen un 40% les tramitacions de certificats digitals a l'Alta Ribagorça

La pandèmia ha accelerat les sol·licituds en la tramitació dels certificats digitals al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, un servei que ofereix des del 2006 l'àrea de tecnologies de l'ens comarcal. Malgrat els setze anys de servei, des del Consell Comarcal han explicat que ha estat aquest 2020 quan les peticions s'han disparat notablement, passant dels 294 serveis del 2019 als 413 el 2020, fet que representa un increment del 40%.

Des de l'ens asseguren que aquest fet s'explica en gran part perquè el Consell Comarcal no ha deixat de prestar el servei en cap moment de la pandèmia, aplicant les mesures necessàries per mantenir el mínim contacte amb l'usuari i fins i tot habilitant un punt d'atenció provisional sense que l'usuari hagués d'accedir a l'edifici. "Hem hagut d'atendre usuaris d'altres comarques, fins i tot de l'Alt Urgell, ja que en algun moment de la pandèmia hem estat l'única entitat de registre que oferia el servei de tramitació d'IdCat", ha explicat la presidenta del Consell Comarcal, Maria José Era. L'IdCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet i permet operar amb diferents administracions i fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web.

Segons Erta, durant la pandèmia moltes persones han requerit poder realitzar tràmits en línia amb la necessitat d'operar amb certificació digital. "El fet de no interrompre el servei ens ha convertit en un referent, i ho demostra el fet que ciutadans d'altres comarques hagin hagut de fer quilòmetres per accedir al servei". També demostra, ha afegit, "que al Pirineu hi manquen infraestructures, com més oficines on tramitar certificats d'empresa, un servei que ens han sol·licitat en diverses ocasions i que no hem pogut respondre". El motiu, ha afegit, és que els ciutadans del Pirineu únicament disposen d'una oficina de registre de certificats empresarials ubicada a la Seu d'Urgell, si no es volen desplaçar a Lleida, "fet que obliga els interessats a recórrer llargues distàncies per optar a aquests serveis", ha lamentat Erta.