Crema la xemeneia i part d'una teulada a Palau de Noguera

Els Bombers han extingit aquest divendres al migdia un incendi en una casa de Palau de Noguera, al municipi de Tremp. Tal com han informat des del cos, el foc ha cremat la xemeneia i part de la teulada d'una casa del Raval de Dalt d'aquest nucli pallarès.

L'avís de l'incendi l'han rebut a les 12:16h i s'hi ha desplaçat un total de cinc dotacions, que han aconseguit apagar-lo del tot a les 14:25h. Tot i això, els Bombers s'hi han quedat una estona per més revisar la zona afectada i assegurar-se que no hi quedaven punts calents que poguessin provocar una revifada. Les flames han afectat el llosat i una part interior de l'habitatge. Des del cos han confirmat que no s'han hagut de lamentar danys personals.