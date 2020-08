Crespín sobre la marxa dels militars: "Ha estat una decisió reclamada per diversos ajuntaments"

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha contradit bona part del que havien expressat fins ara els principals responsables polítics del Pallars Jussà en relació al trasllat a Toledo dels militars que s'havien d'examinar a Talarn. En una nota de premsa, la subdelegació ha explicat que Crespín s'ha desplaçat aquest dilluns al matí a l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn per conèixer els preparatius de les proves selectives d'accés al cos general de l'escala de suboficial de l'exèrcit espanyol.

En la nota s'explica que el Ministeri de Defensa ha decidit buscar una ubicació alternativa per als militars que no es podien allotjar a l'interior de la base, uns 900, en resposta, segons Crespín, "a la preocupació manifestada per diversos representants institucionals de la Conca de Tremp i atenent a les darreres dades epidemiològiques". El subdelegat espanyol també ha assenyalat que es tracta "d' una decisió no desitjada que ha estat reclamada per diversos ajuntaments" i ha expressat "tot el meu suport al sector de l'hostaleria i la restauració de la zona, que ja fa mesos que acumula inactivitat degut a la pandèmia".

Crespín també ha recordat que "l a comarca del Pallars Jussà i l'Acadèmia han tingut forts lligams des de fa molts anys i és per això que l'Acadèmia no s'entén sense el Pallars i el Pallars no s'explica sense l'Acadèmia". En la seva visita al Pallars Jussà també s'ha reunit amb l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia, que, segons la nota facilitada per la subdelegació, li ha traslladat el "neguit i preocupació" de diferents sectors. José Crespín ha transmès a l'alcalde "la voluntat de seguir treballant plegats per continuar aportant vida als municipis del Pallars".

Aquestes declaracions de Crespín arriben poques hores després que des del territori, tan l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, com la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, hagin negat cap mena de pressió per tal que les proves no es fessin a Talarn.