Un estudi de CxLS assenyala que l'hospital de la Seu és a la cua de Catalunya en llits per habitant

El grup municipal de Compromís X La Seu ha presentat un estudi en el qual s'analitzen diverses variables de l'hospital de la capital alturgellenca, comparant-lo amb deu hospitals del mateix nivell i amb una població de referència similar. Tal com han destacat des del principal grup de l'oposició, l'estudi " objectiva la situació del nostre hospital i apunta les possibles sortides, sense perdre més temps".

Des de Compromís assenyalen que "l'any 2010 es van reduir el nombre de llits d'aguts de 52 a 26, xifra que es manté avui en dia". La mitjana de l'hospital de la Seu, afegeixen, és d' 1,09 llits per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana catalana i espanyola és de 2,45 llits per cada 1.000 habitants, i la mitjana europea és de 3,72 llits per cada 1.000 habitants. Fent la comparació amb els altres deu hospitals similars, remarquen, "s'ha pogut concloure que només l'Hospital de Sant Celoni té una xifra inferior, però amb l'avantatge de tenir el centre de referència a Granollers, molt a prop. Per tant, és una necessitat a curt termini d'ampliar aquestes places i el futur hospital, anunciat a la darrera reunió del Patronat, n'és una bona oportunitat".

L'informe també analitza la distància de viatge des dels diferents hospitals comparats amb el seu hospital de referència i també es conclou que l'"hospital de la Seu és el pitjor, juntament amb l' Espitau Val d'Aran. Tampoc acompanya en aquest sentit, el transport públic, que és escàs". També analitza altres variables com la població, l'envelliment o les condicions de l'actual hospital, les quals "també demostren la necessitat de més llits d'aguts i de més qualitat", segons Compromís.

Per tot plegat, des del principal grup de l'oposició " se celebra el canvi d'opinió i l'aturada de les obres previstes, objectiu principal d'aquest estudi, i reivindica la urgència de la creació de la taula de treball que revisi els serveis que s'han d'oferir a la Seu, l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra com a hospital de referència i com han de ser les instal·lacions del nou hospital de la Seu". En aquest sentit, el portaveu del grup, Òscar Ordeig ha declarat que "el nou hospital és només avui un anunci, ara cal fer-ho realitat. Proposem un pacte de ciutat per definir el model hospitalari i la cartera de serveis" i afegeix que "cal actuar immediatament. No podem perdre més temps".

L'equip de govern estudiarà l'estudi

Des de l'equip de govern, l'alcalde, Jordi Fàbrega ha assegurat que abans de valorar aquest estudi el vol llegir amb detall. En declaracions a Ràdio Seu, l'alcalde i president de la Fundació Sant Hospital ha avançat que està "amatent" a aquest document i s'ha mostrat convençut que és un estudi fet "amb rigor" a l'hora de comparar la situació de l'hospital de la Seu amb la d'altres hospitals pirinencs i catalans. En aquest sentit, ha assegurat que en el moment actual, en què es planteja la construcció d'un nou hospital a la Seu, "tota ajuda és benvinguda". En tot cas, sí que ha avançat que de cara al futur "la principal ràtio que cal tenir en compte no és la dels llits per habitant, sinó que sigui un hospital eficient i que doni sortida a totes les necessitats".

Amb relació a la petició que l' Hospital Nostra Senyora de Meritxell esdevingui centre de referència de la Seu, des de l'equip de govern han avançat que hi segueixen treballant. Tot i això, han indicat que ara esperen que aquesta qüestió sigui desbloquejada pel Govern espanyol, tenint en compte que per fer-ho realitat cal un acord transfronterer amb l'executiu andorrà.