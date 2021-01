El Dakar 2021 torna a tenir accent pirinenc, gràcies a la participació dels pilots alturgellencs Isidre Esteve, en cotxes, i Jaume Betriu, en motos, als quals cal afegit la també pilot de motos, Laia Sanz, amb forts vincles a Coll de Nargó. Tots tres han començat aquest dissabte la prova, que es duu a terme a l'Aràbia Saudita, amb la participació al pròleg que s'ha fet a la ciutat de Jeddah. L'olianès Isidre Esteve ha quedat 41è, el nargoní Jaume Betriu ha estat 29è i Laia Sanz ha acabat 32a.

Una estona abans de començar, Esteve ha emès un vídeo on ha volgut tenir un record especial per a les persones que han patit l'emergència sanitària del covid-19 i les seves famílies. "Un record per totes aquelles famílies que han perdut persones estimades i pateixen a conseqüència d'aquesta emergència sanitària. Gràcies per resistir", ha dit.

Un dels patrocinadors d'Esteve és el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, a través de la marca Ara Lleida, i el pilot també ha volgut "enviar una abraçada des del Dakar" al sector turístic de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. "Sabem que malgrat el moment, continueu deixant-vos la pell cada dia per fer de les nostres comarques una referència d'estima i de vida", ha afegit.

Des de l'Ara Lleida, la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, i el vicepresident primer de la Diputació, Jordi Latorre, han traslladat "els millors desitjos a tot l'equip en aquest inici d'any nou, una competició segura i una tornada triomfant a casa. Us enviem totes les forces, seguirem el vostre dia a dia i us esperem a casa amb els braços oberts i agraïts per la vostra fortalesa i exemple".