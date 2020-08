El Dansàneu aconsegueix arrancar la 29a edició

El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ha inaugurat aquest diumenge la seva 29a edició a l'església de Santa Maria d'Àneu, a les Valls d'Àneu. Ho ha fet després d'haver hagut de canviar de dates pel covid-19, ja que normalment el certamen se celebra entre finals de juny i principis de juliol. La inauguració ha anat càrrec del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, Premi EFFE 2019-2020 a la creació del festival Deltebre Dansa i Premi Nacional de Cultura, que ha ofert una peça de caràcter reflexiu encarregada per a l'ocasió. Aquesta, planteja que "la sortida del moment actual és cap a dins, cap a l'interior". Segons el ballarí, "mudem la pell per continuar en la recerca d'una millor versió de nosaltres mateixos. Els ideals que en un temps passat ens identificaven, ara ens contradiuen".

L'espectacle ha penjat el cartell d'entrades exhaurides dies abans de l'estrena, a la qual ha assistit la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. Posteriorment i amb la dansa contemporània com a protagonista, ha estat el torn de la música tradicional del grallista Manu Sabaté, al costat del violinista francès Romain Baudoin. Un duet sempre en recerca de les possibilitats tímbriques i expressives dels instruments d'arrel que han actuat a l'aire lliure.

L'edició d'enguany s'allargarà fins al 30 d'agost i oferirà una quinzena d'espectacles adaptats a les mesures sanitàries per garantir la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. Com a novetat, s'incorporen fins a tres noves subseus: al Castell de València d'Àneu, l'església de Sant Víctor i el Jardí de Gallimó.

El 29è Dansàneu proposa als artistes actuacions fetes a propòsit per al festival o bé que incloguin alguna adaptació o singularitat en la seva representació a les Valls d'Àneu. Enguany, més enllà de la creació de Roberto Olivan que ha treballat a l'església de Santa Maria des d'uns dies abans de l'estrena per finalitzar el seu solo in situ, també destaca la proposta de Les Impuxibles Des-espera, en què la compositora i pianista Clara Peya farà créixer, juntament amb Ariadna Peya i Marc Soler, l'espectacle precedent de només quinze minuts i articulat a partir del seu disc AA (Analogia de l'A-mort, 2019, Satélite K).

També es podrà veure una versió diferent de l'espectacle Ovidi 25, una producció del festival Barnasants en l'any del seu 25 aniversari i en record als 25 anys de la mort d'Ovidi Montllor, que el Dansàneu proposa singularitzar incorporant la dansa en diversos temes a càrrec de la companyia d'arrel Factoria Mascaró. Un dels plats forts del festival, però, serà sens dubte la fusió de la ballarina Montserrat Selma amb la música d' El Petit de Cal Eril, en una de les propostes ja avançades el desembre de 2019 juntament amb la imatge del festival, que és obra de l'artista Paula Bonet.