El Dansàneu aconsegueix salvar la 29ª edició

El Dansàneu ha aconseguit salvar la 29a edició, tot i les dificultats amb què s'ha trobat degut a la situació sanitària generada pel covid-19. El festival ha tancat aquest diumenge set dies d'activitats a les Valls d'Àneu amb la constatació que " la cultura és segura i necessària" en paraules de la seva directora, Rut Martínez, que ha volgut subratllar "el punt d'emoció que ha respirat l'edició d'enguany". En aquest sentit, ha assenyalat que "el més remarcable, per sobre de les xifres, és que el Dansàneu s'ha celebrat". Per la seva banda, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat que organitza l'esdeveniment, ha destacat que "el territori, el públic i els artistes han agraït molt la celebració del festival perquè aquest punt de comunió ens fa més falta que mai".

Han estat set dies de dansa, música i patrimoni que s'han concretat en una quinzena de propostes artístiques de petit i mitjà format que sovint s'han reubicat a causa de l'adaptació progressiva que el Dansàneu ha realitzat per seguir les mesures de prevenció i seguretat derivades de la lluita contra la pandèmia. Amb tot, els organitzadors assenyalen que "el festival no ha renunciat als seus trets distintius: l'incentiu a la producció i la voluntat de posar en contacte artistes d'estils i disciplines diferents".

Tot plegat ha cristal·litzat aquest 2020 en la inauguració encarregada al Premi Nacional de Cultura, Roberto Olivan, que va estrenar INFERNO V.I.P. fa una setmana. A més, el Dansàneu també ha donat l'alè a la producció DES-ESPERA de Les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya. També ha produït l'espectacle de circ contemporani que fusiona la música del pirinenc Arnau Obiols amb l'art dels NILAK; ha unit la dansa flamenca de Montserrat Selma al pop d'autor del Petit de Cal Eril i ha fet "ballables" Vinyes verdes vora el mar o Homenatge a Teresa d' Ovidi Montllor en l'actuació, aquest dissabte i amb un ple absolut al recinte firal d'Esterri d'Àneu, d' OVIDI 25 en col·laboració amb la companyia Factoria Mascaró.

Aquest diumenge a la tarda ha arribat l' espectacle de cloenda a Santa Maria d'Àneu, una proposta que s'ha estrenat amb voluntat de rodatge i que també es podrà veure a la Fira Mediterrània de Manresa. Es tracta de l'encàrrec a la companyia Factoria Mascaró, fundada pel ballarí i coreògraf Joan Serra -creador i ànima del Dansàneu fins a la seva mort-, al costat del grup de polifonia vocal masculina La Nova Euterpe. Una producció que posa l'accent en el patrimonial immaterial i que parteix de la recuperació d'algunes peces litúrgiques populars (goigs, principalment, entre ells un Magníficat de la Vall d'Àssua) arranjades específicament per Jaume Ayats.

Abans, però, ha estat el torn de l' Orquestrina Trama, a les 12.30 h al Castell de València d'Àneu, un escenari que s'ha incorporat enguany al Dansàneu i que ha rubricat l'acció poètica que ha compartit amb el públic l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de TV3 'Il·luminats', i que ha tingut lloc la matinada de diumenge a l'esplanada del mateix Castell.

L'espectacle de cloenda d'aquesta nit ha estat de carrer i ha anat a càrrec de Júlia Farrero, l'artista lleidatana a la qual el Dansàneu ha fet l'acompanyament a la producció que presentarà acabada. Es tracta de la proposta 'Teia', basada en la tradició fallaire dels Pirineus, que ha finalitzat a la plaça de l'església d'Esterri d'Àneu.

Entrades exhaurides

Tot i el context actual, els organitzadors assenyalen que "el Dansàneu ha presentat propostes úniques i singularitzades amb l'objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni artístic i natural d'Àneu". En aquest sentit, destaquen que s'han exhaurit totes les entrades de pagament posades a la venda: de les 1.900 inicials finalment s'han venut poc més de 1.500 entrades, el 100% de les localitats que s'han acabat posant a la venda, atès que s'han reajustat els aforaments a la baixa després de la compareixença del Govern de la Generalitat d'aquest dilluns passat.

Per últim, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu estudia reubicar la celebració del festival al mes d'agost atès que l'ocupació a l'Alt Pirineu és molt major que durant la primera setmana de juliol, dates de celebració habituals del Dansàneu. "Venen uns anys molt complicats i com a entitat cultural sense ànim de lucre que som necessitem el suport del públic per tirar endavant. En aquest sentit, l'edició d'enguany ens indica que hi ha en aquestes noves dates del mes d'agost una oportunitat de fidelització de nous públics per al Dansàneu", asseguren.