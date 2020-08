El Dansàneu manté els espectacles però amb un terç de l'aforament

La mesura anunciada aquest migdia pel president de la Generalitat, Quim Torra, de prohibir les reunions de més de deu persones podria afectar de ple els darrers actes de l'agenda cultural pirinenca d'estiu. Tot i que la majoria d'organitzadors estan a l'espera del que es publica al Diari Oficial de la Generalitat per prendre decisions, sembla que les propostes culturals es podran mantenir, tot i que amb limitacions d'aforament.

En aquest sentit, els organitzadors del Dansàneu, el festival de música i dansa del Pirineu que ha començat justament aquest diumenge a les Valls d'Àneu, han contactat amb els departaments de Cultura i d'Interior per saber què havien de fer, i els han respost que poden mantenir els espectacles però reduint l'aforament a un terç. Tenint en compte que inicialment ja havien hagut de reduir els aforaments i que les entrades de molts espectacles ja estaven venudes, ara els organitzadors estudien com ho tornen a planificar tot plegat. Sigui com sigui, des del festival han indicat que continuaran amb els espectacles, tot i que prescindiran dels tastos i la venda de productes. A més, si un grup familiar de més de deu persones va a un espectacle, caldrà que se separi.

A Tremp, mentrestant, també tenen intenció de mantenir la Festa Major, que s'ha de celebrar a principis de setembre. L'alcaldessa de la localitat, Maria Pilar Cases, ha deixat clar que estan pendents de prendre una decisió quan tinguin tota la informació, i que possiblement dimecres, que tenen una reunió amb el Departament de Salut, tindran més elements per valorar-ho. Tot i això, creu que si es compleixen les normes d'aforament i de seguretat, el Procicat pot permetre mantenir els espectacles.

On també estan a l'espera de concrecions és a Puigcerdà. D'una banda, l'Ajuntament té programats per als pròxims dies encara dos concerts en el marc del Festival transfronterer amb la Guingueta d'Ix. Un d'ells és el de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu que, de fet, s'havia convertit en l'únic que quedava del programa, tenint en compte que la Seu d'Urgell, que és on s'havia de fer l'altre concert, ha anul·lat tota l'agenda pública degut als rebrots dels últims dies.

Per la seva banda, el Grup de Recerca de Cerdanya també està pendent de saber si pot cloure l'agenda de presentacions i conferències estivals. El seu president, Enric Quílez, ha explicat que la conferència programada per aquest dilluns a la tarda sobre el Tractat dels Pirineus, a càrrec de Jordi Palomino, es manté. Queda a l'aire saber què passa amb la presentació del llibre La lluita per la república a la Seu, a l'Alt Pirineu i Andorra, d'Amadeu Gallart, prevista dijous que ve, així com amb el darrer acte del cicle estival 'A l'estiu, recerca't', la xerrada "Viatjar amb la covid-19", d'Abel Gallardo.