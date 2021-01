El Dansàneu prepara un trentè aniversari de nivell

El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, celebrarà la seva trentena edició del 25 de juliol a l'1 d'agost, si el covid-19 ho permet. Les dates del certamen s'han donat a conèixer aquest dilluns en el marc d'un concert amb recitació que ha anat a càrrec del Quartet Atenea i el poeta Txema Martínez i que ha tingut lloc a l'església de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. En l'acte, que s'ha dut a terme amb un terç de la capacitat del temple, també s'ha presentat la imatge que commemorarà l'aniversari i s'han desglossat els eixos principals de la programació. A més, s'ha confirmat que el solo del ballarí, coreògraf i Premi Nacional Cesc Gelabert -cancel·lat el 2020 per la pandèmia- es podrà veure en la pròxima edició.

Precisament, la imatge oficial del cartell del festival de 2021, encarregada a l'il·lustrador barceloní, Arnal Ballester, s'ha inspirat en una foto icònica de Gelabert. D'aquesta manera, ha aconseguit crear una il·lustració original que fa al·lusió als serafins alats de Santa Maria d'Àneu (a Escalarre), una de les seus principals del certamen i centre espiritual de les Valls d'Àneu. L'organització preveu presentar la programació completa i l'inici de la venda d'entrades als espectacles durant el mes de maig. Tot i això, també s'ha avançat que Joan Garriga hi presentarà el seu últim disc, 'El ball i el plany'.

El president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha explicat que l'objectiu de celebrar el Dansàneu a finals de juliol és el de "desestacionalitzar" l'àmplia oferta cultural que hi ha al territori durant l'agost. A més, i atès que les dues darreres edicions del festival han patit canvis de dates forçats per esdeveniments externs, el Consell i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu - ens que presideix la Mancomunitat- han acordat les dates del certamen fins a l'any 2024.

Eixos de la programació de 2021 del Dansàneu

La memòria històrica, la recuperació patrimonial, el suport als projectes pirinencs i les propostes artístiques de qualitat i de caràcter festiu marcaran la programació de la trentena edició del Dansàneu. Així, es durà a terme una ruta a Sorpe, la qual finalitzarà amb una acció artística al Prat de Fuster. Cal tenir en compte que en aquest punt el 18 d'abril de 1938 van ser afusellats i enterrats una desena d'homes per part de les tropes franquistes, dels quals ara se n'han trobat les restes de vuit d'ells. A més, i sumant esforços amb el programa 'Música i exili' del Departament de Cultura, es recordarà la figura de l'activista i cantautora Teresa Rebull.

Pel que fa al suport a projectes pirinencs, el festival presentarà aquest 2021 la producció de Rufaca Folk Jazz Orchestra, la big band d'arrel que compta amb els músics de l'Escola Folk del Pirineu i que dirigeix Sergi Vergés. També es donarà suport a 'L'arbre humà' de l'acordionista de Ribera de Cardós Roser Gabriel. Mentre, quant a recuperació patrimonial, es podran veure iniciatives com les de l'editorial FICTA, que recuperarà 'Focs de Sant Joan' de Robert Gerhard, un ballet que el compositor va començar a escriure el 1936 per encàrrec dels Ballets Russos de Montecarlo i que la Guerra Civil va impedir que mai s'estrenés com a ballet.

D'altra banda, en el concert d'aquest dilluns s'ha pogut gaudir de l'actuació del Quartet Atenea, un dels conjunts joves de cambra amb més projecció i que perfecciona en aquests moments la seva formació a Suïssa. La formació ha interpretat l'oratori 'Les set últimes paraules de Crist a la creu', de Joseph Haydn, acompanyat de la recitació del poeta lleidatà Txema Martínez que dedica precisament un cicle de poemes a aquesta composició musical en el seu darrer llibre 'Maria', guanyador del premi Jocs Florals de Barcelona 2020.