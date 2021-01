Deixem enrere un any "horribilis" i encarem amb esperança un 2021 que també serà dur

Per fi hem tancat la porta a un any molt dur, un any que no oblidarem, que ha canviat les nostres vides i que ens ha demostrat com de fràgils som. Ha estat l'any del coronavirus, un virus que ens ha portat dolor, la pèrdua de massa gent estimada i que ens ha robat les trobades, les abraçades i ens ha amagat els somriures darrere d'una mascareta. Un virus que ha tancat les escoles i ha aturat el món, excepte els serveis essencials (molts dels quals hem descobert ara com d'essencials eren també abans) i que ens ha fet valorar, més que mai, la feina impagable dels nostres professionals sanitaris i de tants i tants professionals que, a primera línia, s'han jugat –literalment- la pell per servir-nos.

Aquest any hem intentat, sense descansar ni un moment, estar al vostre costat. Hem treballat de valent per mirar de minimitzar els danys, estant al costat dels professionals sanitaris, gestionant els espais per protegir els més vulnerables i ampliant habitacions a l'hospital. I estant al costat dels més vulnerables i de qui pitjor ho estava passant amb el paquet d'ajudes d'1'1 milions d'euros per part de l'Ajuntament (250.000 a Serveis Socials; 300.000 a autònoms i empreses; 50.000 a aturats i ERTOs com a targeta moneder; 400.000 en taxes i serveis no cobrats; i 100.000 en altres mesures). Amb el treball de tots (agraïment especial als treballadors municipals) i la col·laboració de tota la ciutadania, la resposta de la ciutat ha estat exemplar, tant pel voluntariat sense descans com pel compliment de les mesures per evitar el contagi.

Tot i les dificultats, hem seguit treballant pels grans projectes de ciutat. Hem signat el conveni (el primer conveni telemàtic signat per la Generalitat de Catalunya) per l'inici dels estudis d'INEFC-Pirineus el pròxim setembre; la construcció del nou CAP segueix a bon ritme; aviat estrenarem el consultori de Castellciutat als antics estudis de RàdioSeu; s'ha planificat la construcció d'un nou hospital comarcal; s'està seguint el pla per tenir energia verda a tots els edificis municipals (plaques solars, biomassa, il·luminació municipal...); les relacions amb Andorra ens han ajudat –i molt- en la gestió sanitària; hem fet un salt de gegant en la implantació de l'administració digital; i en l'àmbit educatiu s'ha aconseguit la gestió directa de la Unitat d'Escolarització Compartida i iniciar l'Itinerari Formatiu Específic, perseguit durant molt temps; per posar només alguns exemples.

Amb restriccions, amb una gravíssima crisi sanitària que ha provocat una intensa crisi social i econòmica, però hem aconseguit acomiadar aquest 2020 sense aturat els grans projectes de ciutat, amb un pressupost municipal pel 2021 aprovat per unanimitat demostrant que el rumb és el correcte i que està avalat per tots els grups municipals i amb un bri d'esperança a l'horitzó. La ciència ens ha regalat unes vacunes segures i efectives, realitzades en temps rècord, que, sense cap mena de dubte, són el millor regal de Reis.

Comencem 2021 amb la primera dosis de vacuna administrada al nostre personal sanitari i de residències, així com als usuaris de la Llar de Sant Josep, la Unitat Sociosanitària de la Fundació Sant Hospital i de la Residència que estan al Seminari. I el comencem, per tercer any consecutiu, amb un increment de la població de la ciutat. En aquest any tan complicat, hem guanyat 146 veïns/es (un 1,46% més de població), ja som 12.397.

Per aquest 2021 que comencem aquest és un dels grans reptes que afrontem, aconseguir aprofitar els reptes que la pandèmia ha generat. Valorar els productes de proximitat, la nostra qualitat de vida, el nostre patrimoni cultural i natural, les potencialitats del teletreball... per aconseguir retenir el nostre talent jove i captar talent forà, sobretot del jovent. Repoblar el Pirineu, amb la Seu com a capital. Per això necessitem connectivitat, serveis i habitatge assequible. Tenim connectivitat, estem millorant els serveis bàsics i seguim afrontant el gran problema de l'habitatge. Tenim la vacuna per poder sortir del túnel de la Covid-19, probablement a la tardor, amb una millora important que ja veurem a l'estiu; ara cal seguir treballant junts per sortir-ne més forts, com a societat, i com a ciutat.

Aquest any hem vist, més que mai, que ens necessitem tots i que la sortida de la crisi serà més ràpida si tots hi posem de la nostra part, si actuem com a comunitat. Una ciutat de natura, de formatge i alimentació de qualitat, de comerç i turisme, d'educació i oportunitats... Una ciutat de qualitat de vida que, junts, tornarem a activar!