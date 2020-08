Denunciats per circular i acampar sense permís al Parc Natural de l'Alt Pirineu

Els Agents Rurals han denunciat a dos motoristes que havien circulat i acampat sense permís a l'interior del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tal com han difós a través de les xarxes socials, els agents han sorprès als infractors quan estaven acampats al paratge del pont de Perosa, al municipi d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Els Agents Rurals han indicat que "havien circulat a motor pel medi natural i havien acampat sense permís del propietari ni de l'òrgan gestor del Parc Natural".

Fem dues denuncies al paratge del Pont de Perosa, al terme municipal de l'Alt Àneu (Pallars Sobirà).



Les persones havien circulat a motor pel medi natural i havien acampat sense permís del propietari ni del òrgan gestor del #PNAltPirineu pic.twitter.com/eJr8QZ0Ypr — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 5, 2020

En aquest sentit, des del Parc Natural han indicat que al seu interior només s'hi pot acampar en modalitat de travessa, de 20h a 8h, una sola nit al mateix lloc i sempre per sobre dels 2.000 metres. Per sota d'aquesta cota han deixat clar que només es pot acampar si es té la corresponen autorització. En aquest sentit, han recordat que el paratge del pont de Perosa tot just es troba per sobre dels 1.500 metres d'altitud i, per tant, acampar-hi sense permís és una acció sancionable.