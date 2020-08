Denunciats per circular amb totterreny pel llit del Noguera Pallaresa

Els Agents Rurals han denunciat els conductors de dos vehicles totterreny per circular camp a través pel llit del riu Noguera Pallaresa. Tal com han donat a conèixer a través de les xarxes socials, els fets han tingut lloc al municipi de la Pobla de Segur, dins de l'Espai d'Interès Natural Collegats-Boumort, un espai protegit de la Xarxa Natura 2.000.

Des del cos també han indicat que els dos infractors seran sancionats amb multes de 600 euros cadascun. En el que portem d'estiu, els Agents Rurals han notificat un bon nombre d'infraccions relacionades amb l'ús de vehicles motoritzats en espais naturals protegits així com per acampar en zones on no està permès.