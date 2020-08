Denuncien a 10 persones per acampar de forma irregular al Parc Natural de l'Alt Pirineu

Els Agents Rurals han denunciat a deu persones per acampar fora de l'horari autoritzat a la zona de la Pica d'Estats. Tal com han donat a conèixer a través de les xarxes socials, l'acampada s'ha produït als estanys de Sotllo i d'Estats, dins del territori del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Des del cos han recordat que dins del parc l'acampada només està permesa en modalitat de travessa, de 20 a 8h, fent només una nit al mateix lloc i sempre per sobre dels 2.000 metres.

Aixequem una acta per creuar el congost de Mont-Rebei amb embarcació a motor i per no dur pintada la matrícula de l'embarcació.



D'altra banda, en les darreres hores els Agents Rurals també han donat a conèixer que han aixecat una acta per creuar el congost de Mont-rebei amb una embarcació a motor, i per no dur pintada la matrícula de l'embarcació. Des del cos han recordat que el congost és una reserva natural parcial per a la protecció de la llúdriga i que la navegació a motor està prohibida sense l'autorització de l'òrgan gestor.