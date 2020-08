"Desbordat" un dels principals aparcaments per accedir a la Pica d'Estats

L' aparcament de la Molinassa, un dels més utilitzats per accedir a peu a la Pica d'Estats, s'està veient " desbordat de vehicles" aquests dies d'agost. Així ho asseguren des del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que a través de les xarxes socials han llançat un missatge d'alerta.

Aquest agost l'aparcament de la Molinassa de 90 places, utilitzat sobretot per accedir a peu a la #PicadEstats 🏔️, es veu desbordat de vehicles. Us demanem si teniu previst accedir-hi agrupar-vos per utilitzar el mínim número de vehicles o contractar el transport públic (taxis)🚕 pic.twitter.com/63UMma1edo — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) August 12, 2020

Aquest punt d'estacionament, expliquen, té una capacitat de 90 vehicles i aquests dies, tal com es pot comprovar a les fotografies facilitades pel parc, està al màxim de la seva capacitat, o fins i tot per sobre. És per això que des de l'espai han demanat a tothom que tingui previst accedir-hi, que s'agrupi per tal d'utilitzar el mínim nombre de vehicles privats possibles o bé que contracti el servei de taxis que arriba fins a la zona.