Descens considerable del trànsit a la frontera entre l'Alt Urgell i Andorra pel confinament municipal

L'entrada en vigor del confinament municipal a Catalunya s'ha traduït en un descens considerable del volum de vehicles que han circulat durant les primeres hores d'aquest dijous per la frontera que separa l'Alt Urgell i Andorra. Cal tenir en compte que des del 21 de desembre aquests dos territoris s'havien assimilat en termes de mobilitat, funcionant a la pràctica com una única àrea, fet que permetia el lliure trànsit entre els residents d'una i altra banda de la frontera. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha dit que en aquest període "no s'ha vist un empitjorament de les dades sanitàries" ni a la comarca ni al Principat. Així, ha defensat que un cop s'aixequin les restriccions actuals, les quals comprèn per la situació actual de la pandèmia al país, els residents de la zona puguin tornar a passar d'un lloc a l'altre.

En aquest sentit, Fàbrega ha explicat que l'Alt Urgell se situa per sota de la mitjana de Catalunya en ingressos hospitalaris pel covid-19 i defensa que quan es torni a aplicar un confinament comarcal al país cal que es torni a incloure a Andorra. En aquest sentit, creu que en zones com ara el Pirineu la mobilitat hauria de ser comarcal, ja que, afirma, "els riscos sanitaris són pràcticament els mateixos". En canvi, ha continuat l'alcalde, aquest pas facilita els desplaçaments als veïns que necessiten anar dels municipis petits als més poblats. Per tot plegat, ha defensat que els confinaments municipals tenen més sentit en àrees on la densitat de població és més elevada. Tot i això, ha volgut deixar clar que hi ha aquesta possibilitat en el cas que al seu lloc de residència no disposin de tots els serveis bàsics.

L'alcalde de la Seu d'Urgell ha dit que les dades sanitàries de Catalunya són "molt dolentes" i que per això entén que calgui prendre mesures "més contundents" per reduir la mobilitat i els contactes socials de la població. Per aquest motiu, ha fet una crida a "complir al màxim" les noves mesures, amb l'objectiu que aquesta situació es pugui revertir.