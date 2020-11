Desena defunció per covid-19 des de l'estiu a l'hospital de la Seu

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha registrat les últimes hores una nova defunció derivada del covid-19. Així ho ha confirmat el mateix Ajuntament de la Seu d'Urgell a través del butlletí que emet cada dia sobre la situació de la pandèmia al municipi i la seva Àrea Bàsica de Salut. Aquesta és la desena defunció que es produeix al Sant Hospital des de l'estiu.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, en les últimes hores aquestes han seguit empitjorant a l'Alt Pirineu i Aran. Al conjunt de la regió sanitària, el risc ha pujat de 630 a 685, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha crescut d'1,29 a 1,37. Recordem que si es manté per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han detectat 41 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.138.

Cal tenir en compte, però, que els experts assenyalen que en zones amb baixa densitat de població, pocs casos nous fan pujar molt ràpidament aquests índexs, de manera que no representa el mateix risc una Rt per sobre d'1 a l'Àrea Metropolitana que en una comarca amb molt poca població. Tot i això, des de l'UPC han alertat les últimes hores que en algunes comarques del país, entre elles algunes pirinenques, la situació fa dies que empitjora i que si la tendència no reverteix aviat es podria complicar de forma molt ràpida.

Per comarques, la que presenta un major risc és Cerdanya, on en les últimes hores aquest ha passat de 1.025 a 1.274. Pel que fa a l'Rt, segueix creixent, i passa d'1,52 a 1,75. El segon risc més alt es troba al Pallars Sobirà, on en les últimes hores ha pujat de 749 a 871, mentre que l'Rt s'ha enfilat de 0,95 a 1,13, superant de nou la barrera de l'1. Segons Salut, ara mateix hi ha 5 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

A l' Aran, el risc també segueix creixent, passant de 788 a 820, així com l'Rt, que passa de 2,64 a 2,65 i és la més alta de la demarcació. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19. L'altra comarca on la situació empitjora és l' Alta Ribagorça. Aquest és un clar exemple de zona poc poblada on pocs casos fan disparar els índex de perill. En les últimes hores, s'han detectat 4 nous positius i això ha fet que el risc a la comarca passés de 99 a 149, mentre que l'Rt s'ha enfilat de 0,86 a 1,29. Cal afegir que dos dies abans, el risc se situava en 12 i l'Rt en 0,43.

A l' Alt Urgell, mentrestant, el risc baixa després de diversos dies de pujada, passant de 843 a 835, mentre que l'Rt es manté en 1,39. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha 16 persones ingressades per covid-19. Finalment, al Pallars Jussà la situació segueix millorant, i el risc passa de 132 a 109, mentre que l'Rt baixa de la barrera de l'1, passant justament d'1 a 0,82. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.