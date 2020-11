Detecten un brot de covid-19 al Consell Comarcal de l'Alt Urgell

E l Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha detectat un brot de covid-19 entre els seus treballadors. Tal com ha donat a conèixer la institució, de moment s'han notificat 6 positius d'entre els 42 treballadors que tenen el lloc de feina a la seu central del Consell, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Davant d'aquesta situació, i com a mesura de prevenció, aquest dimecres al migdia es farà un cribratge a una trentena de treballadors de l'edifici.

Des del Consell Comarcal han detallat que bona part dels treballadors que han donat positiu ja estaven fent teletreball. A banda, ja n'hi havia set en situació de confinament, algunes d'elles contactes estrets dels positius del Consell i altres de positius externs.

Davant de la situació, aquest dimarts al matí, en una reunió entre presidència, gerència i els representants dels treballadors, s'han pres un seguit de decisions: l'edifici quedarà tancat tot el matí d'aquest dimecres per dur-hi a terme tasques de neteja específica i s'atendrà el públic telefònicament i per correu electrònic. Dijous es reprendrà l'atenció tal com es feia fins ara, donant servei sota cita prèvia i prioritzant l'atenció telemàtica. També s'ha acordat revisar els torns de teletreball que s'estaven complint les darreres setmanes per limitar al màxim la interacció entre el personal però garantint alhora el servei a la comarca.