Detecten un brot de covid-19 a la Llar de Sant Josep de la Seu

Un brot de covid-19 afecta a set persones vinculades a la residència geriàtrica Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell. Tal com ha confirmat a l' Ara Pirineus el Departament de Salut sis dels afectats són residents al centre i la setena persona és un professional. A banda, també hi ha 3 persones més aïllades en ser contacte estret d'algun positiu.

Tal com ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, dilluns una treballadora que presentava símptomes lleus compatibles amb el coronavirus es va fer les proves i en sortir positives es va decidir fer testos a la resta de personal, a les religioses que gestionen el centre i a tots els residents. Fruit d'aquest cribratge massiu es va detectar que hi havia sis residents afectats, tots ells asimptomàtics, i se'ls va acomodar en un espai aïllat de la resta d'usuaris. Per la seva banda, aquests tres usuaris que han donat negatiu però que havien estat contacte estret d'algun dels positius s'han aïllat en un altre espai. La resta de personal i les religioses van donar tots negatiu. Igualment, a quest divendres es tornarà a fer proves a tothom per si hi pogués haver algun nou positiu que no s'hagués detectat en el primer cribratge.