Detecten un positiu de covid-19 en un casal d'estiu de la Seu

En les darreres hores s'ha confirmat un positiu en un dels casals d'estiu de la Seu d'Urgell. Es tracta d'un infant que es troba bé de salut, tal com ha donat a conèixer l'alcalde de la Seu d'Urgell a través de les xarxes socials. Jordi Fàbrega ha remarcat que "l'important és que s'ha diagnosticat aviat, s'ha aïllat el grup de convivència i ara s'estan estudiant els contactes". A més, ha destacat que "les famílies ja estan totes avisades, si no us han dit res, tothom tranquil".

En aquest sentit, l'alcalde ha posat de manifest que en les tres setmanes d'obertura dels casals d'estiu s'han realitzat algunes proves PCR als infants dels casals que han presentat alguna simptomatologia i totes havien estat negatives. "Però avui hem tingut el primer cas positiu, podia passar i ha passat".

Des de l'Ajuntament de la Seu també han deixat clar que aquest cas positiu no s'ha produït en cap casal o activitat municipal. També han remarcat que "els casals estan prenent les precaucions recomanades, però òbviament el risc no és zero".

531 positius a l'Alt Pirineu i Aran

Amb aquest nou positiu, el globat de casos de covid-19 detectats a l'Alt Pirineu i Aran des de l'inici de la pandèmia és de 531. D'aquests, 105 s'han detectat en residències geriàtriques. En total, la pandèmia s'ha endut la vida de 30 persones.